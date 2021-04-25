Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
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Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Kültür Sanat

Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Ramazan ruhu yaklaşık 120 kişilik Sahur Bandosu ile yaşatılıyor.

Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Ramazan ruhu yaklaşık 120 kişilik Sahur Bandosu ile yaşatılıyor. Sokaklarda 120 kişilik bando ordusunu gören vatandaşlarda davul, enstrüman sesleri eşliğindeki manileri büyük bir ilgiyle izleyip dinledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, hem Ramazan geleneklerini yaşatmak, hem de salgın döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla Sahur Bandosu ve Mehter Takımı organize etti. Ramazan Ayı boyunca sahur saatinde ilçenin farklı mahallelerinde, Süleymanpaşa'da yaşayan 120'den fazla müzisyenlerden oluşturulan Sahur Bandosu ve Mehter Takımı, sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Bu gece şehrin Çınarlı Mahallesinde sahur için ellerindeki davullar ve enstrümanlarla caddeye giren 120 kişilik sahur bandosu sokakları gümbür gümbür inleterek, Ramazan Kültürünü sahur bandosu ile yaşattı. Sokakta sahur bandosu olduğunu gören kimi vatandaşlar ellerine cep telefonunu alarak bando ordusunu kameralara kayıt ederken, bazı vatandaşlarda olanları ilgiyle izledi.

Ramazan kültürü bando ordusuyla yaşatılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Roman kardeşlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı hem bando eşliğinde hem de mehteran eşliğinde Ramazan'ın belirli günlerinde organizasyon yapıyoruz. Hem de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene de buna benzer bir çalışma yaptık. Eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi. Ama şehir büyüdü. Bütün sokakların her birine davulcunun girme şansı yok. En azından biz bu kültürün yaşamasıyla alakalı Ramazanın belirli günlerinde hem bando eşliğinde hem de mehteran ekibimizle şehirde bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 120 tane kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Pandemi şartlarında onlarda bir gelir elde etmiş oluyor. Kaymakamlığımızla birlikte bu işi organize ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O kültürün yaşaması lazım. Ramazan Ayının buram buram davulcular, mehteran bence güzel bir renk katıyor."

Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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