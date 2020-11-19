BTSO Başkanı Burkay, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması
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BTSO Başkanı Burkay, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

19.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:12
BTSO Başkanı Burkay, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "doğru para politikası" ile piyasanın beklentilerinin gerçekleştiğini belirterek, "Döviz kurunu karantinaya aldık.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "doğru para politikası" ile piyasanın beklentilerinin gerçekleştiğini belirterek, "Döviz kurunu karantinaya aldık. Ancak aşının tutması için acilen reform çalışmalarına başlamamız gerekiyor. İşletmelerin ve yatırımcının beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 10,25'ten 15 seviyesine çıkardığını hatırlattı.

Alınan kararın hem piyasa beklentilerinin karşılanması hem de sadeleşmeye dair eğilimin netleşmesi açısından olumlu olduğunu belirten Burkay, "Doğru para politikasıyla piyasanın beklentileri gerçekleşti fakat yolumuz uzun ve ekonomiyi yeni koşulları da göz önüne alarak güçlendirmemiz gerekiyor. Üretim ve yatırım planlarını faiz-enflasyon kıskacından hızla kurtarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşullarla mücadele edilen bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Burkay, yüksek faiz ortamının üretim ve yatırım planlarına olumsuz yansıyacağını, TCMB'nin bundan sonraki süreçte parasal duruşun sıklığını ve enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlaması gerektiğini vurguladı.

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında planlanan yeni seferberliğin iş dünyasının moral ve motivasyonunu diri tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şeffaflık ve öngörülebilirlik politikasıyla hedeflenen fiyat istikrarıyla birlikte Türk lirası tasarrufunu artıracak hamlelerin radikal bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Döviz kurlarını karantinaya aldık ama aşının tutması için reform çalışmalarını da hızla hayata geçirmeliyiz. İşletmelerin ve yatırımcının beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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