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BTSO Başkanı Burkay: "Salgının ekonomik etkileri azalmaya başladı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

BTSO Başkanı Burkay:
08.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:21

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, salgının ekonomik etkilerinin azalmaya başladığını, sanayide yapılan antikor testleri sayesinde üretim faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette pandemi döneminde Bursa ve ekonominin önemli gündem konuları değerlendirildi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanını ziyaret ederek pandemi sürecinde Bursa'daki durumu ve ekonomik süreçleri değerlendirelim istedik. 1,5 saate yakın süren kıymetli bir sohbet oldu. Sanayi üretimi ve çalışma hayatındaki son gelişmeleri istişare ettik. Pandemi sürecinin başından beri BTSO çok ciddi bir çalışma içerisinde. Odamız, Vefa Sosyal Destek Grubu içinde de aktif olarak yer aldı ve iş insanlarımız buradaki çalışmalarımıza çok önemli katkılarda bulundu. Bunun dışında üretim sektörünün ayakta durması ve özellikle yasaklı dönemlerde hangi sektörün, ne kadar çalışanla üretim yapacağı konusunda BTSO ile ciddi bir işbirliği yaptık." dedi.

Vaka sayılarında artış

Bursa'da 1 Haziran öncesine kadar pozitif vaka oranlarının Türkiye ortalamasının gerisinde bulunduğunu kaydeden Vali Yakup Canbolat, bu tarihten sonra Bursa'daki vaka sayılarında artışlar görüldüğüne dikkati çekti. Vali Canbolat, "Bursa bir üretim ve ticaret şehri. Bunun getirdiği bir çalışma ortamı var. Ayrıca Bursa'da dar bir alana yerleşmiş 2 milyonluk nüfus bulunuyor. Her şehirde olduğu gibi ister istemez normalleşme ve kontrollü sosyal hayatla birlikte Bursa'da da bir rahatlama oldu. Bundan kaynaklı şu an vaka sayılarımız artıyor. Ama biz gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse de Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü, talimatlandırdığı her türlü tedbiri ilimizde alıyoruz." dedi.

Bursalılara çağrı

Vali Yakup Canbolat, vatandaşların salgın konusuna daha sağlıklı ve bilinçli yaklaşması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Valilik olarak özellikle son günlerde ciddi şekilde denetimler yapıyoruz. Ancak yasaklarla ve sıkı denetimle bir yere varılamayacağı kanaatindeyiz. Burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor. Bursalıların toplumsal farkındalıkla hareket etmesi gerekiyor. İlin Valisi olarak bütün vatandaşlarımızı bu noktada daha gayretli, bilinçli davranmaya ve çevremizdeki insanları da gerektiğinde uyarmaya davet ediyorum. Çünkü pandemi geçmiş değil. Dolayısıyla tehlike de geçmiş değil. Bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın 3 altın kural dediğimiz, fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uymalarını bekliyoruz."

"Salgının olumsuz etkileri azalmaya başladı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurum olarak salgına karşı çok yönlü ve başarılı bir mücadele yürüttüklerini vurguladı. Normalleşme ile birlikte salgının Bursa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek azaldığına dikkati çeken Başkan Burkay, sanayi üretimi ve ihracat rakamlarında belirgin iyileşmeler yaşandığını kaydetti. Pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomide Bursa'yı bölgenin üretim üssü yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, "Bu süreçte özellikle üretim sürecinin kesintisiz şekilde devamlılığının sağlanması noktasında önemli adımlar atıyoruz. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim tesislerimizdeki çalışanlara antikor testleri uygulanmaya devam ediyor. Yapılan bu testler, üretim faaliyetlerinin durmaması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

"Valiliğimiz ile işbirliği içindeyiz"

Salgın döneminde Valilik, yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları ile omuz omuza vererek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Başkan Burkay, "Sosyal yardımların koordinasyonu için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, medikal malzemelerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla oluşturulan Proje İcra Kurulu ve maske dağıtımı gibi konularda Valiliğimizle işbirliği içerisinde çalıştık. Bununla birlikte sokağa çıkma yasaklarında üretimin aksamadan devam edebilmesi için firmalara çalışma izin belgesi temini konusunda Valiliğimizin önemli destekleri oldu. Sayın Valimize iş dünyamız adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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