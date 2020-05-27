Brezilya, seyahat yasağına rağmen ABD'nin Kovid-19'la mücadeledeki desteğinden memnun Brezilya, ABD'nin artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkeden yolculara getirdiği seyahat yasağına rağmen salgınla mücadelede verdiği destekten memnun olduğunu bildirdi.

Brezilya, ABD'nin artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülkeden yolculara getirdiği seyahat yasağına rağmen salgınla mücadelede verdiği destekten memnun olduğunu bildirdi.

Brezilya'nın Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nestor Forster, AP'ye verdiği özel mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı kararını alırken kendileriyle istişare etmesini ve kararı ardından Brezilya'ya yapılacak yardımların duyurulmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin Kovid-19'la mücadele konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Forster, "Beyaz Saray ile her gün rutin olarak temas halindeyiz, bu ve diğer konuları görüşüyoruz. Seyahat yasağına başvururken bize danıştığı için ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Başkana müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Forster, Washington yönetiminin Brezilya'ya Kovid-19'la mücadele için 1000 solunum cihazı ve 7 milyon dolar bağış yapmasını, Beyaz Saray Bilim Kurulunun düzenlediği olağan toplantılara Brezilyalı bir temsilcinin kabul edilmesi kararını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

212,4 milyon nüfuslu Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 24 bin 512'ye, vaka sayısı ise 391 bin 222'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 700 bine yaklaşırken, 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA