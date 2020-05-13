Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış devam ediyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış devam ediyor. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461'e yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin sayısında artış durdurulamıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü yeterince dikkate almadığı ve salgını 'basit bir grip' olarak değerlendirdiği dünya basını tarafından tartışılırken; ülkedeki vaka ve ölümlerin sayının artış gösterdiği gözlemlendi. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461'e ulaştı. Dünyada en çok vakanın bulunduğu 7'inci ülke olan Brezilya'da toplam vaka sayısı 178 bin 214'e yükseldi.

Kaynak: DHA