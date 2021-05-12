Bozkurt İHH tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt İHH tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Bozkurt İHH tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 5 ilçede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 5 ilçede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

İHH gönüllüleri, ilçenin yanı sıra Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da yardım çalışmaları yürüttü. İlçelerin merkez, mahalle ve köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler, ailelere Ramazan Bayramı öncesinde gıda yardımı ile nakdi destek sağlandı.

Bozkurt İHH Derneği Başkanı Emrullah Kayğusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca tüm gönüllü ekiple birlikte iyilik hareketi için sahada olduklarını söyledi.

Dernek olarak yaklaşık 400 aileye ulaştıklarına dikkati çeken Kayğusuz, "Hayırseverlerimizin desteğiyle sahil şeridindeki 5 ilçemizde 400 ailemize yaklaşık 200 bin liralık yardım ulaştırdık. Bunun 120 bin lirası nakdi, 80 bin lirası ise ayni yardım şeklinde gerçekleşti. Yaptığımız bu iyilik hareketine katkıda bulunan destekçilerimize ve bu yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasındaki gayretlerinden dolayı İHH gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Ali Tandoğan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bozkurt İHH tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:44:45. #1.14#

title