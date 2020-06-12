Bozkır Ziraat Odası çiftçiler için traktör aldı
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Bozkır Ziraat Odası çiftçiler için traktör aldı

Bozkır Ziraat Odası tarafından çiftçilerin talebi doğrultusunda kullanımlarına sunulmak üzere traktör satın alındı.

Bozkır Ziraat Odası çiftçiler için traktör aldı
12.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:34

Bozkır Ziraat Odası tarafından çiftçilerin talebi doğrultusunda kullanımlarına sunulmak üzere traktör satın alındı.

"Kop Destekliyor Bozkır Tarımı Makineleşiyor" projesi kapsamında Bozkır Ziraat Odasına hibe edilen taşkırma, mibzer, silaj ve ilaçlama makinasının daha sağlıklı çalışması ve her çiftçinin kullanımına ulaşabilmesi için traktör alımı gerçekleştirildi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, çiftçilerin kullanımı için alınan ekipmanların daha sağlıklı kullanılması için kiralama usulüne gitmeden bir traktör kazandırdıklarını belirterek, traktör vasıtasıyla talep eden çiftçilere hizmet vereceklerini aktardı.

Öztürk, "Odamız her türlü proje ile katma değer üreterek, ilçe çiftçisine hizmet edebilmek için çalışmaktadır. Yeni ekipmanlarımız ve traktörümüz çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Üçpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi uygulama tarlasında gerçekleştirilen deneme uygulamasına Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Üçpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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