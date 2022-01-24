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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın ardından Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 22.00'de ek sefer yapılacağı belirtildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Haber

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