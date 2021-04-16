Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
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Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturduÇanakkale,(DHA)Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde 70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-Sdümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale,(DHA)

Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde 70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-Sdümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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