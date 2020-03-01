Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi

01.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:32

ERZURUM'un İspir ilçesinde boz ayı ve 3 yavrusu, karayoluna indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İspir'de bir boz ayı ve 3 yavrusu, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri yakınlarında karayoluna indi. Ayı ve yavruları, bir süre yolda gezindi. Araçların korna sesleriyle paniğe kapılan ayılar, daha sonra yol kenarındaki dağa tırmandı. O anlar, bu sırada aracıyla yoldan geçen Ersin Arslan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA