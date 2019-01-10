Boybeyi Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restorantta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

10 yıldır 10 Ocak tarihinde basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Boybeyi, "Kar kış soğuk sıcak demeden bizleri dünya, ülkemiz ve Kilis'te ki olaylar hakkında bilgilendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz" dedi.

Boybeyi, Sendikal faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Her zaman memurun yanında olan bir sendika olarak, bizim etkinliklerimizi, basın açıklamalarımızı takip ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Memurların kazandığı hakların büyük bölümünde basın mensuplarımızın kamuoyu oluşturmasında büyük katkı sağlamaktadırlar" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA