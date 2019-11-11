11.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.839 0,40 BIST ANKARA 128.941 0,50 BIST ANTALYA 54.738 -0,32 BIST BALIKESİR 82.059 0,93 BIST BURSA 166.847 0,24 BIST DENIZLI 100.000 -3,36 BIST ISTANBUL 105.149 0,77 BIST IZMIR 169.457 0,20 BIST KAYSERI 420.463 0,32 BIST KOCAELI 235.919 -0,50 BIST KONYA 88.325 1,39 BIST TEKIRDAĞ 295.908 4,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA