Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.839 0,40
BIST ANKARA 128.941 0,50
BIST ANTALYA 54.738 -0,32
BIST BALIKESİR 82.059 0,93
BIST BURSA 166.
11.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.839
|0,40
|BIST ANKARA
|128.941
|0,50
|BIST ANTALYA
|54.738
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|82.059
|0,93
|BIST BURSA
|166.847
|0,24
|BIST DENIZLI
|100.000
|-3,36
|BIST ISTANBUL
|105.149
|0,77
|BIST IZMIR
|169.457
|0,20
|BIST KAYSERI
|420.463
|0,32
|BIST KOCAELI
|235.919
|-0,50
|BIST KONYA
|88.325
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|295.908
|4,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA