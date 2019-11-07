Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.626 1,35
BIST ANKARA 127.994 1,85
BIST ANTALYA 53.934 0,66
BIST BALIKESİR 81.732 0,83
BIST BURSA 168.
07.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.626
|1,35
|BIST ANKARA
|127.994
|1,85
|BIST ANTALYA
|53.934
|0,66
|BIST BALIKESİR
|81.732
|0,83
|BIST BURSA
|168.019
|0,98
|BIST DENIZLI
|104.457
|0,68
|BIST ISTANBUL
|104.467
|2,20
|BIST IZMIR
|167.973
|2,47
|BIST KAYSERI
|419.025
|-1,45
|BIST KOCAELI
|240.680
|1,77
|BIST KONYA
|88.284
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|284.577
|1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA