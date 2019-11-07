07.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.626 1,35 BIST ANKARA 127.994 1,85 BIST ANTALYA 53.934 0,66 BIST BALIKESİR 81.732 0,83 BIST BURSA 168.019 0,98 BIST DENIZLI 104.457 0,68 BIST ISTANBUL 104.467 2,20 BIST IZMIR 167.973 2,47 BIST KAYSERI 419.025 -1,45 BIST KOCAELI 240.680 1,77 BIST KONYA 88.284 -0,09 BIST TEKIRDAĞ 284.577 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA