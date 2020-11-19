Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

19.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası13.870.089.713Yapı ve Kredi Bankası5.383.904.453Kardemir (D)5.290.912.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası13.870.089.713
Yapı ve Kredi Bankası5.383.904.453
Kardemir (D)5.290.912.245
Akbank3.233.996.413
Vakıflar Bankası2.548.458.271
İş Bankası (C)2.217.188.943
Petkim1.586.588.537
Türk Hava Yolları1.578.110.032
Halkbank1.317.092.163
Emlak Konut GMYO1.058.122.236
Ereğli Demir Çelik1.035.980.358
Tüpraş1.031.847.079
Koç Holding839.613.013
Şişe Cam819.981.174
Odaş Elektrik783.088.051
Turkcell725.949.184
ASELSAN715.900.110
Gübre Fabrikaları660.038.054
Şekerbank587.050.120
Pegasus491.687.564
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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