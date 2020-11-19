Borsada işlem hacmi sıralaması
19.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası13.870.089.713Yapı ve Kredi Bankası5.383.904.453Kardemir (D)5.290.912.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|13.870.089.713
|Yapı ve Kredi Bankası
|5.383.904.453
|Kardemir (D)
|5.290.912.245
|Akbank
|3.233.996.413
|Vakıflar Bankası
|2.548.458.271
|İş Bankası (C)
|2.217.188.943
|Petkim
|1.586.588.537
|Türk Hava Yolları
|1.578.110.032
|Halkbank
|1.317.092.163
|Emlak Konut GMYO
|1.058.122.236
|Ereğli Demir Çelik
|1.035.980.358
|Tüpraş
|1.031.847.079
|Koç Holding
|839.613.013
|Şişe Cam
|819.981.174
|Odaş Elektrik
|783.088.051
|Turkcell
|725.949.184
|ASELSAN
|715.900.110
|Gübre Fabrikaları
|660.038.054
|Şekerbank
|587.050.120
|Pegasus
|491.687.564
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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