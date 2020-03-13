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Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Aselsan, Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.331.259.422
Türk Hava Yolları 1.207.869.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.331.259.422
Türk Hava Yolları 1.207.869.154
Garanti Bankası 724.084.615
Kardemir (D) 421.380.637
Ereğli Demir Çelik 408.603.902
Yapı ve Kredi Bank. 368.354.634
Odaş Elektrik 345.214.924
Tüpraş 305.692.626
Petkim 300.941.824
Eczacıbaşı İlaç 293.964.758
Akbank 291.436.989
T. Halk Bankası 253.387.413
Vakıflar Bankası 219.924.993
Turkcell 185.834.847
Emlak Konut GMYO 177.507.234
İş Bankası (C) 160.771.129
Koza Altın 149.279.355
Bim Mağazalar 139.785.945
Sabancı Holding 130.706.704
Şişe Cam 127.427.220

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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