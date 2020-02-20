20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -3,45 20,43 Acıpayam Selüloz 6,81 -5,94 6,91 Adana Çimento (A) 9,56 -1,75 -1,54 Adana Çimento (B) 6,73 -3,86 -5,61 Adana Çimento (C) 2,01 -2,43 -9,87 Adel Kalemcilik 14,52 -4,47 -7,52 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -3,77 7,12 Afyon Çimento 6,90 -2,82 9,87 Ak Enerji 1,10 -4,35 0,92 Akbank 7,77 -1,89 -4,19 Akçansa 9,77 -3,74 -2,69 Akdenız Güvenlık Hız. 2,09 -3,69 -0,95 Akfen GMYO 3,85 -3,27 -4,94 Akın Tekstil 14,35 -3,50 4,06 Akiş GMYO 4,16 -2,12 2,97 Akmerkez GMYO 28,34 -0,35 19,68 Aksa 7,45 -3,25 -4,84 Aksa Enerji 3,75 -3,35 -1,32 Aksigorta 6,51 -0,91 6,90 Aksu Enerji 12,24 -2,47 -17,69 Alarko Carrıer 55,70 -4,05 -7,17 Alarko GMYO 87,25 -2,08 -4,96 Alarko Holding 6,04 0,83 1,51 Albaraka Türk 1,61 -3,01 5,23 Alcatel Lucent Teletaş 20,92 -6,19 73,75 Alkim Kağıt 6,46 -3,00 15,77 Alkim Kimya 45,80 -1,72 19,52 Altınyağ 0,66 -2,94 60,98 Altınyunus Çeşme 11,46 -3,70 14,71 Anadolu Cam 3,99 -1,24 -8,49 Anadolu Efes 24,36 -0,08 5,55 Anadolu Grubu Holding 17,60 -2,22 0,06 Anadolu Hayat Emek. 7,35 -2,00 7,46 Anadolu Isuzu 11,25 -4,09 -7,56 Anadolu Sigorta 4,86 -1,62 10,45 Anel Elektrik 2,99 -2,61 -6,85 Arçelik 20,14 0,80 -3,36 ARD Bilişim Teknolojileri 13,53 -3,84 Arena Bilgisayar 11,21 -3,78 48,87 Armada Bilgisayar 20,50 -7,82 25,08 Arsan Tekstil 4,69 -3,89 31,01 Artı Yatırım Holding 0,89 -6,32 9,88 Aselsan 29,04 -2,48 38,68 Aslan Çimento 34,34 -0,29 -14,06 Ata GMYO 3,82 -1,04 -15,67 Atakule GMYO 2,01 -4,29 4,69 Atlantis Yatırım Holding 1,38 -2,13 38,00 Atlas Yat. Ort. 1,63 -4,68 13,19 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,62 -1,75 4,88 Avrasya GMYO 1,80 -7,69 19,21 Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -6,19 8,24 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,10 0,02 2,50 Avrupa Yatırım Holding 1,49 -1,32 -3,25 Ayen Enerji 3,65 -3,95 5,19 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,79 4,10 27,40 Aygaz 12,63 -1,64 -1,64 Bagfaş 17,04 -3,95 1,31 Bak Ambalaj 6,87 -3,24 -6,53 Balatacılar Balatacılık 1,70 0,59 37,10 Bantaş Ambalaj 3,29 -4,08 30,56 Banvit 19,32 -3,16 4,04 Baştaş Başkent Çimento 3,65 2,82 40,93 Batı Çimento 3,56 -3,78 7,55 Batısöke Çimento 1,48 -2,63 12,98 Bera Holding 3,83 -4,96 -0,52 Berkosan Yalıtım 3,10 -4,32 13,14 Beşiktaş Futbol Yat. 3,30 -6,25 34,69 Beyaz Filo 3,83 -4,01 21,20 Bilici Yatırım 6,78 -2,16 55,15 Bim Mağazalar 48,12 0,75 3,13 Birko Mensucat 0,37 -7,50 19,35 Birlik Mensucat 1,41 -3,42 23,68 Bizim Mağazaları 9,51 -2,66 -14,86 Bolu Çimento 4,33 -2,26 -7,87 Bomonti Elektrik 1,38 -4,17 7,81 Borusan Mannesmann 11,29 -2,25 -1,40 Borusan Yat. Paz. 61,55 -1,28 -0,49 Bosch Fren Sistemleri 268,80 -4,51 -7,28 Bossa 9,99 -8,68 23,95 Brisa 9,57 -1,54 0,63 Burçelik 6,54 -9,04 12,56 Burçelik Vana 15,10 -9,58 55,51 Bursa Çimento 4,07 -3,55 1,66 Carrefoursa 6,47 -5,96 37,37 Ceo Event Medya 7,21 -3,22 -12,50 Coca Cola İçecek 48,40 2,11 25,06 Cosmos Yat. Holding 2,37 -1,25 16,18 Credıtwest Faktorıng 2,50 2,46 -13,19 Çelebi 91,55 -1,88 -10,33 Çelik Halat 9,30 -3,33 43,08 Çemaş Döküm 1,30 -1,52 3,71 Çemtaş 7,39 -2,76 -10,75 Çimbeton 42,06 -6,03 1,94 Çimentaş 14,89 -3,25 -0,73 Çimsa 9,46 -2,17 4,19 Çuhadaroğlu Metal 3,41 -5,80 6,90 Dagi Giyim 3,03 -7,90 21,20 Dagi Yatırım Holding 3,21 -7,23 42,04 Dardanel 5,25 -2,42 38,52 Datagate Bilgisayar 8,45 -5,06 8,19 Demısaş Döküm 3,88 1,84 11,49 Denge Holding 1,35 -0,74 -1,46 Deniz GMYO 5,04 -3,08 -0,20 Denizli Cam 8,12 -2,75 -2,64 Derimod 8,49 -5,98 18,91 Derlüks Deri 3,64 -5,45 -10,78 Desa Deri 5,26 -6,41 15,86 Despec Bilgisayar 5,18 -6,16 22,17 Deva Holding 10,72 -2,46 19,24 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 11,53 -4,71 20,61 DO-CO 618,00 -0,93 9,57 Doğan Burda 4,82 -7,49 -20,59 Doğan Holding 2,00 1,01 8,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -3,11 32,12 Doğusan 2,35 -3,69 12,98 Doğuş GMYO 5,95 -3,25 31,35 Doğuş Otomotiv 11,14 -1,24 17,02 Döktaş Dökümcülük 41,96 -5,37 -22,22 Duran Doğan Basım 18,43 -2,59 31,27 Dyo Boya 5,95 -3,72 21,43 Eczacıbaşı İlaç 4,16 -2,12 12,13 Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -1,66 23,15 Edip Gayrimenkul 2,28 -4,60 64,03 Ege Endüstri 693,70 -1,32 19,50 Ege Gübre 48,96 -5,76 -1,69 Ege Profil 14,37 -4,58 20,05 Ege Seramik 5,06 1,20 36,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 -6,45 48,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 -2,63 85,00 Egeplast 14,70 -2,65 17,60 Ekiz Kimya 1,05 -9,48 72,13 Emek Elektrik 1,97 -6,64 23,90 Eminiş Ambalaj 2,16 -10,00 42,11 Emlak Konut GMYO 1,58 -2,47 8,22 Enerjisa Enerji 8,41 -1,75 13,80 Enka İnşaat 6,80 -0,44 5,92 Erbosan 22,12 -3,41 -11,45 Ereğli Demir Çelik 8,78 0,00 -2,88 Ersu Gıda 3,16 -7,33 52,66 Escort Teknoloji 2,87 -10,03 106,47 Etiler Gıda 2,14 -0,93 -12,65 Euro Kapital Yat. Ort. 1,69 -9,14 1,20 Euro Trend Yat. Ort. 1,31 -4,38 4,80 Euro Yat. Ort. 1,32 -7,04 11,86 Euro Yatırım Holding 1,57 -3,68 4,67 Fenerbahçe Futbol 17,40 -10,49 20,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -4,24 -1,09 F-M İzmit Piston 46,78 -4,34 -6,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,85 -7,97 2,08 Ford Otosan 80,80 -0,43 14,04 Formet Çelik Kapı 2,24 -2,61 -25,33 Frigo Pak Gıda 11,00 -7,33 -15,12 Galatasaray Sportif 3,41 -12,56 67,98 Garanti Bankası 11,27 -1,49 1,17 Garanti Faktoring 4,42 -4,54 14,21 Garanti Yat. Ort. 1,82 -2,15 68,52 Gedik Y. Men. Değ. 12,85 -3,38 129,46 Gedik Yatırım Holding 23,50 -7,92 205,59 Gediz Ambalaj 8,00 -3,26 18,34 Gentaş 2,60 -2,99 18,72 Gersan Elektrik 3,53 -1,94 10,66 Global Men. Değ. 2,60 -5,11 38,30 Global Yat. Holding 4,54 -2,78 -6,78 Good-Year 4,71 -2,89 16,30 Göltaş Çimento 16,13 -2,24 -9,33 Gözde Girişim 4,33 -3,99 -15,76 GSD Denizcilik 2,82 -5,69 10,16 GSD Holding 1,69 -2,87 13,42 Gübre Fabrik. 18,18 1,96 101,11 Güler Yat. Holding 1,97 -3,90 -2,96 Güneş Sigorta 2,75 -2,14 26,15 Halk GMYO 1,56 0,00 27,87 Halk Sigorta 2,90 2,47 46,46 Hatay Tekstil 10,05 17,41 46,29 Hedef Girişim 2,70 -4,93 3,45 Hektaş 10,21 -2,76 27,31 HUB Girişim 29,88 -8,57 115,27 Hürriyet Gzt. 1,18 -1,67 3,51 ICBC Turkey Bank 5,12 -3,58 -2,85 İdealist Danışmanlık 3,17 -1,25 -4,52 İdealist GMYO 3,50 -6,42 14,38 İhlas Ev Aletleri 3,10 -0,64 -0,96 İhlas Gayrimenkul 1,25 -3,85 4,17 İhlas Gazetecilik 4,10 -1,91 -39,79 İhlas Holding 0,83 -3,49 -8,79 İhlas Yayın Holding 1,18 -5,60 15,69 İndeks Bilgisayar 11,82 -2,72 21,86 Info Yatırım 8,99 -0,11 1,01 İntema 10,33 -4,35 11,56 İpek Doğal Enerji 9,58 -1,54 24,09 İskenderun Demir Çelik 7,30 -1,35 -8,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA