Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.500,00 -1,52 -19,75 İş Bankası (C) 5,45 1,68 -19,77 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 -1,83 13,16 İş Fin.Kir. 3,24 4,52 -16,06 İş Girişim 11,73 9,93 -38,10 İş GMYO 1,89 0,00 -25,59 İş Y. Men. Değ. 14,24 3,11 -14,20 İş Yat. Ort. 2,87 1,06 -14,66 İşbir Holding 5.100,00 2,00 86,29 Işık Plastik 38,26 2,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 -20,18 İttifak Holding 1,51 -8,48 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,35 0,00 1,94 İzmir Demir Çelik 2,99 9,93 -9,66 İzmir Fırça 5,88 -2,81 5,76 Jantsa Jant Sanayi 72,80 -0,07 75,64 Kafein Yazılım 26,58 -1,63 24,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,75 1,27 Kaplamin 23,56 9,99 -30,30 Kardemir (A) 7,38 1,79 24,03 Kardemir (B) 7,28 0,55 38,14 Kardemir (D) 7,97 1,53 37,89 Karel Elektronik 34,94 -0,40 51,52 Karsan Otomotiv 3,95 -1,00 21,54 Karsu Tekstil 8,18 -3,08 -4,33 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,50 7,38 Kartonsan 52,65 1,25 -44,39 Katmerciler Ekipman 3,22 9,90 4,55 Kent Gıda 205,00 -2,33 -42,35 Kerevitaş Gıda 4,56 0,00 -30,70 Kervan Gıda 16,44 -0,36 25,48 Kervansaray Yat. Holding 0,63 1,61 -50,00 Kiler GMYO 1,79 0,56 -28,69 Klimasan Klima 21,36 2,40 25,87 Koç Holding 21,10 1,74 3,17 Konfrut Gıda 17,01 0,95 0,65 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,50 -1,47 155,49 Konya Çimento 899,10 1,73 -20,43 Koray GMYO 8,34 0,24 87,42 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 -0,42 53,05 Koza Altın 109,50 3,30 13,24 Koza Madencilik 14,18 2,46 -8,46 Körfez GMYO 5,18 0,19 -10,69 Kristal Kola 1,99 1,53 -49,23 Kron Telekomünikasyon 55,15 9,97 49,70 Kuştur Kuşadası Turizm 227,00 -2,83 44,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,80 -0,36 21,74 Kütahya Porselen 51,85 0,39 2,78 Kütahya Şeker 32,22 9,97 Lider Faktoring 3,16 -0,63 -7,33 Link Bilgisayar 33,04 3,57 4,57 Logo Yazılım 38,24 1,22 22,80 Lokman Hekim Sağlık 9,60 2,89 33,92 Lüks Kadife 46,18 -2,37 60,28 Makina Takım 2,95 0,34 -13,49 Manas Enerji Yönetimi 18,15 10,00 Marka Yatırım Holding 4,27 -2,06 -33,59 Marmaris Altınyunus 165,00 -0,24 48,51 Marshall 241,00 -0,99 -21,42 Martı GMYO 1,08 0,00 -57,71 Martı Otel 1,76 0,00 -17,37 Matriks Bilgi Dağıtım 32,34 1,25 Mavi Giyim 54,60 0,37 5,80 Mazhar Zorlu Holding 37,78 -0,58 20,01 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,50 0,00 Mega Polietilen 6,19 -2,06 -19,19 Menderes Tekstil 2,29 4,09 -25,89 Mercan Kimya 9,68 -1,93 Merit Turizm 15,91 -0,62 53,58 Merko Gıda 5,13 1,18 -40,63 Metemtur Yatırım 4,49 -9,84 -44,47 Metro Holding 1,59 0,00 -23,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 2,19 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 9,83 -18,45 Migros Ticaret 34,50 0,23 -19,39 Milpa 3,78 -0,79 -17,83 Mistral GMYO 4,15 4,53 -11,89 MLP Sağlık 24,92 4,44 25,42 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 -3,07 30,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,49 0,94 -36,79 Mondi Tire Kutsan 7,83 0,38 3,03 Naturel Enerji 37,74 0,59 6,29 Naturelgaz 8,16 1,12 Net Holding 3,99 -1,24 16,33 Netaş Telekom. 20,10 0,30 -28,42 Niğbaş Niğde Beton 11,32 -0,70 -78,23 Nuh Çimento 38,28 0,31 -20,30 Nurol GMYO 15,75 0,51 116,05 Odaş Elektrik 1,39 2,96 -52,45 Orge Enerji Elektrik 6,19 1,31 34,20 Orma Orman Mahsulleri 32,08 -7,34 117,93 Osmanlı Menkul 23,50 5,38 -23,80 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,44 -17,20 Otokar 330,20 0,86 8,52 Oyak Çimento 7,12 1,14 -18,91 Oyak Yat. Ort. 7,15 -0,69 3,59 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,42 -1,01 Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 0,50 -15,07 Özak GMYO 4,20 0,72 -17,65 Özbal Çelik Boru 13,46 -1,25 105,50 Özderici GMYO 1,59 0,00 -28,38 Özerden Plastik 9,24 2,33 2,67 Pamukova Elektrik 33,42 4,50 56,75 Panora GMYO 6,47 -0,15 7,51 Papilon Savunma 14,95 0,61 -34,31 Park Elek.Madencilik 4,86 1,25 -9,50 Parsan 28,36 -0,56 16,71 Pegasus 68,85 1,92 -7,71 Peker GMYO 0,98 -1,01 -58,11 Penguen Gıda 3,17 0,00 -37,23 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 44,36 9,97 Pera GMYO 1,61 3,21 -8,09 Pergamon Dış Ticaret 23,18 -1,45 26,47 Petkim 5,74 0,53 15,26 Petrokent Turizm 2.100,00 -3,23 131,69 Pınar Et ve Un 17,62 1,09 -19,48 Pınar Su 7,36 2,65 -0,94 Pınar Süt 18,08 1,46 -19,82 Plastikkart 17,10 -1,84 18,34 Polisan Holding 2,82 0,71 -26,65 Politeknik Metal 343,80 0,06 -15,26 Prizma Press Matbaacılık 4,50 2,51 -17,88 QNB Finans Fin. Kir. 81,95 2,37 -34,60 QNB Finansbank 41,00 0,00 -41,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,20 -0,95 Ral Yatırım Holding 4,40 -1,35 -0,90 Ray Sigorta 10,07 -1,66 -34,82 Reysaş GMYO 5,00 5,26 -8,26 Reysaş Lojistik 4,30 -1,15 -16,89 Rhea Girişim 2,00 0,50 -46,24 Rodrigo Tekstil 14,90 -0,67 8,68 Royal Halı 3,32 0,00 -3,49 RTA Laboratuvarları 21,50 0,84 -29,00 Sabancı Holding 9,65 1,26 -12,48 Safkar Ege Soğutmacılık 8,50 3,41 -21,88 Sanel Mühendislik 4,76 -0,83 39,18 Sanifoam Sünger 19,50 -9,30 43,38 Sanko Pazarlama 9,95 0,61 7,36 Saray Matbaacılık 4,56 -0,87 -48,00 Sarkuysan 12,67 0,08 45,68 Sasa Polyester 29,66 1,92 97,94 Say Yenilenebilir Enerji 24,90 -4,96 192,60 Sekuro Plastik 25,20 -3,15 80,52 Selçuk Ecza Deposu 8,76 1,62 -34,78 Selçuk Gıda 5,05 1,41 1,41 Selva Gıda Sanayi 8,04 -2,43 Senkron Güvenlik 21,06 -9,22 -19,80 Serve Film Prodüksiyon 15,02 -2,72 -6,13 Servet GMYO 71,00 -1,05 -9,44 Seyitler Kimya 15,86 0,70 17,80 Silverline Endüstri 5,40 0,75 -37,21 Sinpaş GMYO 4,51 -1,31 7,89 Smartiks Yazılım 5,79 -0,17 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 22,04 -1,17 -16,31 Söktaş 3,87 -0,77 -23,97 Sönmez Filament 38,40 -1,23 -45,30 Sönmez Pamuklu 13,55 0,37 -43,54 Sumaş Suni Tahta 62,30 3,75 21,56 Şeker Fin. Kir. 5,63 1,44 -12,03 Şekerbank 1,06 0,00 -29,80 Şişe Cam 7,87 0,90 9,92 Şok Marketler Ticaret 11,68 0,34 -6,41 T. Halk Bankası 4,69 0,86 -15,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,18 0,10 -35,03 T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85 T.Tuborg 17,00 0,29 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 26,00 5,95 146,91 Tat Gıda 8,67 -0,12 -25,01 TAV Havalimanları 21,74 0,46 2,07 Taze Kuru Gıda 223,30 3,86 3,24 Tek-Art Turizm 1,50 -0,66 -25,74 Tekfen Holding 14,68 0,55 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,20 -1,77 -16,86 Temapol Polimer Plastik 14,94 0,95 29,91 TGS Dış Ticaret 12,55 -2,94 -1,26 Tofaş Oto. Fab. 37,58 -1,16 21,57 Torunlar GMYO 3,57 -0,83 -8,46 Trabzon Liman 30,54 0,33 -4,92 Trabzonspor Sportif 3,30 -4,90 35,25 Trend GMYO 7,12 3,19 -43,36 TSKB GMYO 3,06 7,75 -46,78 Tuğçelik 14,33 4,22 77,35 Tukaş 6,72 0,15 -30,65 Turcas Petrol 3,56 0,85 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,01 -1,18 Turkcell 15,25 0,33 -0,31 Tümosan Motor ve Traktör 17,24 0,29 22,53 Tüpraş 97,75 3,38 -9,49 Türk Hava Yolları 12,76 1,03 -1,16 Türk İlaç Serum 28,38 1,07 Türk Prysmian Kablo 11,28 -2,76 -6,49 Türk Telekom 6,61 0,46 -18,31 Türk Traktör 181,00 -0,06 6,24 Türker Proje Gayrimenkul 120,20 -1,39 6,47 Türkiye Sigorta 4,81 -0,21 -22,14 Ufuk Yatırım 14,10 0,71 5,22 Ulaşlar Turizm Yat. 3,98 -0,25 -6,13 Ulusoy Elektrik 54,15 0,84 5,45 Ulusoy Un Sanayi 5,21 1,76 2,39 Umpaş Holding 1,27 3,25 -51,34 Uşak Seramik 1,91 2,69 -18,38 Utopya Turizm 19,00 -1,04 -51,03 Uzertaş Boya 35,86 10,00 -36,64 Ülker Bisküvi 20,16 0,30 -9,67 Ünlü Yatırım Holding 5,38 -0,92 Vakıf Fin. Kir. 8,88 -1,55 160,56 Vakıf GMYO 1,53 0,66 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,56 -1,20 -10,87 Vakıflar Bankası 3,56 1,71 -24,42 Vakko Tekstil 10,74 -0,83 71,39 Vanet Gıda 5,22 -0,76 -32,47 VBT Yazılım 20,90 10,00 Verusa Holding 47,10 -2,52 4,48 Verusaturk Girisim 20,80 -0,38 59,41 Vestel 29,20 -1,08 49,53 Vestel Beyaz Eşya 46,60 0,00 24,68 Viking Kağıt 6,10 -1,45 -32,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 1,63 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,50 -1,36 -15,73 Yataş 13,75 -0,58 -4,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,78 -2,83 -14,09 Yeni Gimat GMYO 13,84 0,07 19,39 Yeşil GMYO 1,05 0,96 -23,91 Yeşil Yapı 1,18 2,61 -35,87 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -0,45 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.100,10 0,00 -22,44 Yonga Mobilya 21,40 0,09 -28,16 Yükselen Çelik 5,39 -0,55 3,02 Yünsa 11,13 2,02 -19,88 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,81 -1,09 -34,66 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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