Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
29.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|52.750,00
|9,90
|74,78
|İş Bankası (C)
|5,58
|3,53
|-12,95
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|0,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,14
|-0,72
|8,95
|İş Girişim
|7,42
|3,92
|95,26
|İş GMYO
|1,89
|1,61
|7,39
|İş Y. Men. Değ.
|6,25
|1,96
|55,21
|İş Yat. Ort.
|2,68
|3,08
|66,32
|İşbir Holding
|1.320,00
|10,00
|206,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|46,77
|İttifak Holding
|3,33
|-0,30
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,70
|-0,35
|117,85
|İzmir Demir Çelik
|13,07
|5,83
|59,58
|İzmir Fırça
|2,42
|8,52
|34,44
|Jantsa Jant Sanayi
|71,95
|-0,07
|35,28
|Kafein Yazılım
|17,15
|0,18
|54,42
|Kapital Yat. Holding
|3,46
|-3,62
|42,98
|Kaplamin
|8,86
|7,00
|59,64
|Kardemir (A)
|3,80
|5,26
|43,40
|Kardemir (B)
|3,09
|2,32
|17,05
|Kardemir (D)
|3,12
|2,63
|17,29
|Karel Elektronik
|15,77
|1,22
|8,53
|Karsan Otomotiv
|2,84
|3,27
|79,75
|Karsu Tekstil
|3,58
|1,42
|10,49
|Kartonsan
|446,00
|1,36
|15,44
|Katmerciler Ekipman
|5,09
|9,94
|32,55
|Kent Gıda
|509,90
|2,60
|190,05
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|0,45
|37,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,28
|1,42
|12,93
|Klimasan Klima
|16,37
|1,87
|-22,83
|Koç Holding
|17,74
|1,84
|-11,34
|Konfrut Gıda
|10,36
|0,58
|32,48
|Konya Çimento
|274,50
|0,37
|1,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,29
|2,42
|-3,35
|Koza Altın
|81,65
|1,87
|10,26
|Koza Madencilik
|13,36
|2,85
|33,20
|Körfez GMYO
|3,18
|3,58
|33,05
|Kristal Kola
|2,19
|5,80
|45,03
|Kron Telekomünikasyon
|25,78
|1,82
|102,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,25
|-2,14
|141,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|9,78
|49,70
|Kütahya Porselen
|33,36
|2,96
|403,93
|Lider Faktoring
|2,32
|1,75
|26,43
|Link Bilgisayar
|24,50
|0,08
|34,99
|Logo Yazılım
|77,25
|-1,15
|27,06
|Lokman Hekim Sağlık
|7,56
|2,02
|30,80
|Lüks Kadife
|15,35
|-1,48
|77,66
|Makina Takım
|2,14
|5,42
|13,83
|Marka Yatırım Holding
|2,36
|3,51
|100,00
|Marmaris Altınyunus
|77,55
|0,98
|9,23
|Marshall
|80,80
|-0,62
|69,96
|Martı GMYO
|1,66
|9,21
|64,36
|Martı Otel
|1,18
|2,61
|29,67
|Mavi Giyim
|46,46
|-0,77
|-19,76
|Mazhar Zorlu Holding
|16,40
|-0,79
|35,65
|Mega Polietilen
|4,36
|-0,23
|98,18
|Menderes Tekstil
|3,33
|-4,03
|154,20
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,70
|2,80
|32,20
|Merko Gıda
|1,54
|6,21
|46,67
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|31,87
|Metemtur Otelcilik
|2,23
|2,76
|25,28
|Metro Holding
|1,76
|2,92
|27,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,09
|3,34
|57,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|1,27
|-54,99
|Migros Ticaret
|38,10
|1,87
|57,31
|Milpa
|3,88
|-1,77
|77,17
|Mistral GMYO
|2,63
|2,33
|39,15
|MLP Sağlık
|19,42
|2,21
|21,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|0,00
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|1,49
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,30
|3,60
|51,73
|Net Holding
|2,36
|0,43
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,35
|1,27
|9,88
|Niğbaş Niğde Beton
|9,25
|2,78
|49,19
|Nuh Çimento
|14,92
|0,27
|35,82
|Nurol GMYO
|4,35
|-0,23
|21,85
|Odaş Elektrik
|2,46
|-1,60
|70,16
|Olmuksan-IP
|4,45
|0,45
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|6,55
|-6,03
|32,06
|Orma Orman Mahsulleri
|4,66
|-1,89
|68,84
|Osmanlı Menkul
|9,08
|0,11
|117,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,71
|9,72
|61,31
|Otokar
|151,80
|1,88
|3,24
|Oyak Çimento
|6,75
|1,35
|22,78
|Oyak Yat. Ort.
|6,89
|-1,01
|198,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|0,32
|0,04
|Özak GMYO
|3,99
|2,05
|55,25
|Özbal Çelik Boru
|3,66
|9,91
|127,07
|Özderici GMYO
|2,00
|7,53
|27,39
|Özerden Plastik
|2,30
|0,88
|0,88
|Panora GMYO
|5,37
|0,56
|-4,13
|Papilon Savunma
|15,67
|-0,63
|103,34
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|1,55
|28,85
|Parsan
|19,10
|-0,62
|12,75
|Pegasus
|53,85
|-0,37
|-37,67
|Peker GMYO
|7,61
|-1,17
|143,13
|Penguen Gıda
|4,27
|0,47
|106,28
|Pera GMYO
|1,33
|2,31
|41,49
|Pergamon Dış Ticaret
|9,47
|-0,21
|22,39
|Petkim
|4,21
|-0,94
|10,50
|Petrokent Turizm
|165,60
|1,60
|29,27
|Pınar Et ve Un
|19,17
|0,47
|109,05
|Pınar Su
|5,89
|1,55
|153,88
|Pınar Süt
|18,42
|0,05
|45,38
|Plastikkart
|13,20
|-0,15
|42,39
|Polisan Holding
|3,14
|3,63
|4,06
|Politeknik Metal
|131,50
|-4,01
|72,86
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|2,29
|-6,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,70
|0,05
|7,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,50
|-2,18
|-23,70
|QNB Finansbank
|45,98
|0,04
|22,61
|Ral Yatırım Holding
|15,54
|1,57
|128,53
|Ray Sigorta
|5,98
|-0,66
|74,85
|Reysaş GMYO
|5,10
|-0,58
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,00
|-0,66
|36,99
|Rhea Girişim
|2,34
|0,43
|96,64
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|0,74
|49,72
|Royal Halı
|2,21
|2,31
|61,31
|RTA Laboratuvarları
|35,70
|6,50
|1438,79
|Sabancı Holding
|9,16
|0,44
|0,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,75
|4,17
|117,89
|Salix Yatırım Holding
|11,40
|-4,60
|58,11
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,26
|32,92
|Sanifoam Sünger
|5,89
|-0,51
|17,80
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-0,13
|-2,20
|Saray Matbaacılık
|2,82
|9,73
|118,13
|Sarkuysan
|7,02
|1,74
|45,34
|Sasa Polyester
|10,78
|0,09
|39,46
|Say Reklamcılık
|3,88
|2,37
|73,21
|Sekuro Plastik
|6,21
|7,63
|15,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,81
|0,69
|47,70
|Selçuk Gıda
|3,14
|4,32
|82,56
|Senkron Güvenlik
|3,53
|4,75
|29,30
|Serve Film Prodüksiyon
|6,18
|3,00
|288,68
|Servet GMYO
|16,85
|0,66
|98,24
|Seyitler Kimya
|9,12
|0,44
|34,32
|Silverline Endüstri
|4,18
|8,57
|93,52
|Sinpaş GMYO
|1,41
|4,44
|21,55
|Smartiks Yazılım
|8,01
|-0,87
|-18,35
|Soda Sanayii
|6,13
|0,00
|3,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,09
|-0,17
|214,34
|Söktaş
|2,69
|8,03
|58,19
|Sönmez Filament
|7,75
|4,73
|58,81
|Sönmez Pamuklu
|7,50
|2,04
|52,44
|Sumaş Suni Tahta
|12,30
|-1,52
|24,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|10,00
|5,86
|Şekerbank
|1,40
|2,94
|6,87
|Şişe Cam
|5,49
|0,92
|7,19
|Şok Marketler
|13,15
|0,77
|22,21
|T. Halk Bankası
|6,55
|3,97
|10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,92
|0,15
|-6,15
|T.S.K.B.
|1,30
|4,00
|7,44
|T.Tuborg
|15,18
|-0,13
|27,56
|Taç Tarım Ürünleri
|6,21
|1,31
|99,04
|Tat Gıda
|9,97
|1,42
|63,88
|TAV Havalimanları
|19,08
|-0,05
|-29,76
|Taze Kuru Gıda
|16,38
|0,43
|126,24
|Tek-Art Turizm
|1,63
|3,82
|29,37
|Tekfen Holding
|17,07
|-0,81
|-7,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|0,00
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,40
|2,35
|41,76
|TGS Dış Ticaret
|5,50
|2,80
|17,77
|Tofaş Oto. Fab.
|25,22
|0,08
|8,23
|Torunlar GMYO
|3,15
|0,96
|14,55
|Trabzon Liman
|14,41
|0,42
|35,18
|Trabzonspor Sportif
|7,59
|-6,99
|253,02
|Trakya Cam
|3,59
|0,56
|5,87
|Trend GMYO
|3,87
|0,78
|75,91
|TSKB GMYO
|3,20
|-1,54
|138,81
|Tuğçelik
|5,16
|2,18
|30,63
|Tukaş
|9,03
|0,44
|-26,88
|Turcas Petrol
|3,24
|1,89
|21,35
|Turkcell
|16,49
|-0,30
|19,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,23
|1,40
|12,79
|Tüpraş
|89,85
|0,62
|-29,14
|Türk Hava Yolları
|12,46
|-0,08
|-13,83
|Türk Prysmian Kablo
|4,76
|9,93
|84,12
|Türk Telekom
|8,05
|-0,49
|9,23
|Türk Traktör
|77,40
|-1,40
|46,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|48,90
|3,65
|16,43
|Ufuk Yatırım
|4,98
|-0,20
|93,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,42
|7,00
|202,83
|Ulusoy Elektrik
|35,48
|1,49
|33,38
|Ulusoy Un Sanayi
|9,29
|0,32
|143,19
|Umpaş Holding
|0,79
|1,28
|27,42
|Uşak Seramik
|1,68
|9,80
|38,45
|Utopya Turizm
|7,07
|5,21
|43,70
|Uzertaş Boya
|5,41
|-4,42
|143,69
|Ülker Bisküvi
|23,76
|-1,08
|6,26
|Vakıf Fin. Kir.
|3,05
|1,33
|26,03
|Vakıf GMYO
|2,62
|1,95
|51,36
|Vakıf Yat. Ort.
|3,00
|9,89
|64,73
|Vakıflar Bankası
|5,38
|4,87
|-2,36
|Vakko Tekstil
|5,32
|1,33
|17,18
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|10,49
|Verusa Holding
|26,40
|10,00
|42,31
|Verusaturk Girisim
|5,55
|9,90
|5,54
|Vestel
|16,24
|0,56
|28,68
|Vestel Beyaz Eşya
|26,06
|2,60
|20,65
|Viking Kağıt
|4,73
|2,38
|152,94
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,86
|-1,03
|59,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,94
|-1,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,90
|-1,39
|57,89
|Yataş
|8,39
|0,48
|14,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,89
|9,06
|79,50
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|-0,76
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,86
|-1,15
|34,37
|Yeşil Yapı
|1,02
|-0,97
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|15,29
|-0,07
|36,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|27,00
|1,50
|192,21
|Yükselen Çelik
|11,05
|1,38
|80,26
|Yünsa
|14,77
|1,30
|46,71
|Zorlu Enerji
|2,07
|2,48
|26,99
(Son)
Kaynak: AA