Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|-2,19
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|16,04
|-2,02
|-5,80
|Adel Kalemcilik
|25,18
|2,27
|-26,45
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-3,39
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,71
|-3,64
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,27
|-1,23
|9,58
|Ak Enerji
|1,65
|-0,60
|-25,34
|Akbank
|5,36
|-2,37
|-20,69
|Akçansa
|14,78
|-2,76
|-8,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|-1,62
|-24,27
|Akfen GMYO
|2,02
|-1,94
|-22,63
|Akın Tekstil
|34,90
|-2,62
|9,89
|Akiş GMYO
|1,83
|-3,17
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,32
|-1,45
|-37,04
|Aksa
|16,30
|-2,57
|17,99
|Aksa Enerji
|12,86
|-1,53
|72,85
|Aksigorta
|7,60
|-2,81
|-12,63
|Aksu Enerji
|10,92
|6,23
|44,69
|Alarko Carrıer
|307,00
|0,85
|-15,55
|Alarko GMYO
|20,14
|-3,27
|-20,49
|Alarko Holding
|9,61
|-2,73
|12,77
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,80
|1,28
|-19,76
|Alkim Kağıt
|14,80
|-2,95
|14,34
|Alkim Kimya
|14,94
|-1,32
|6,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,54
|-9,94
|-29,68
|Altınyunus Çeşme
|52,70
|-4,36
|5,48
|Anadolu Efes
|22,00
|-0,45
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|22,62
|-3,08
|-13,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,20
|-1,81
|14,49
|Anadolu Isuzu
|15,69
|-3,27
|-12,83
|Anadolu Sigorta
|6,23
|-3,26
|-13,72
|Anel Elektrik
|2,72
|-2,51
|-14,20
|Arçelik
|32,76
|-0,36
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,10
|3,25
|18,76
|Arena Bilgisayar
|9,64
|-6,86
|-11,58
|Armada Bilgisayar
|54,00
|0,09
|10,02
|Arsan Tekstil
|4,20
|-0,71
|4,08
|Arzum Ev Aletleri
|16,25
|-2,52
|-32,75
|Aselsan
|15,30
|-3,77
|-16,16
|Ata GMYO
|4,43
|-6,54
|-19,60
|Atakule GMYO
|2,62
|-4,38
|11,91
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|0,27
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-1,92
|-12,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,76
|-2,56
|Avrasya GMYO
|3,25
|2,52
|24,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,79
|-1,41
|-12,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,09
|3,88
|-15,17
|Aydem Enerji
|7,60
|-1,55
|Ayen Enerji
|4,75
|-2,26
|-12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|-3,30
|76,42
|Aygaz
|14,41
|-2,24
|1,58
|Bagfaş
|16,50
|-2,08
|-17,50
|Bak Ambalaj
|23,02
|0,26
|16,40
|Balatacılar Balatacılık
|4,63
|-1,49
|-43,81
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-2,99
|14,18
|Banvit
|63,95
|-0,62
|22,98
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,55
|0,30
|Baştaş Başkent Çimento
|10,00
|-8,00
|-42,43
|Batı Çimento
|12,20
|-0,97
|159,02
|Batısöke Çimento
|2,14
|-4,04
|-12,30
|Bayrak Taban Sanayi
|8,78
|-3,52
|-17,25
|Bera Holding
|10,30
|-3,83
|-49,21
|Berkosan Yalıtım
|9,93
|-2,65
|11,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,09
|-3,64
|50,74
|Beyaz Filo
|8,79
|-1,35
|-12,79
|Bilici Yatırım
|19,20
|-3,32
|246,99
|Bim Mağazalar
|68,00
|-0,66
|-4,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,60
|0,00
|Birko Mensucat
|1,15
|7,48
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,10
|-2,33
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,94
|-0,23
|-15,76
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,86
|-3,91
|Boğaziçi Beton
|4,66
|-4,90
|Borusan Mannesmann
|26,88
|-0,30
|-3,31
|Borusan Yat. Paz.
|359,50
|6,20
|-20,86
|Bosch Fren Sistemleri
|872,70
|-2,08
|-29,03
|Bossa
|30,68
|-0,97
|71,88
|Brisa
|21,88
|-5,20
|13,00
|Burçelik
|18,56
|-2,06
|-11,70
|Burçelik Vana
|21,92
|-2,66
|-55,86
|Bursa Çimento
|3,33
|-3,20
|-33,10
|Carrefoursa
|37,28
|-1,84
|-48,08
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|-3,36
|8,49
|Ceo Event Medya
|8,18
|-6,30
|27,22
|Coca Cola İçecek
|86,55
|0,35
|36,28
|Cosmos Yat. Holding
|11,05
|5,24
|37,10
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|0,46
|-26,24
|Çan2 Termik
|11,90
|-0,08
|Çelebi
|170,50
|-2,29
|-6,59
|Çelik Halat
|6,16
|-4,94
|-32,29
|Çemaş Döküm
|1,25
|-4,58
|-26,58
|Çemtaş
|13,28
|-2,42
|-15,47
|Çimbeton
|212,00
|-2,97
|-28,50
|Çimentaş
|27,80
|-7,89
|-23,12
|Çimsa
|24,26
|-3,81
|36,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,67
|-1,16
|0,82
|Dagi Giyim
|4,71
|9,79
|38,27
|Dagi Yatırım Holding
|15,40
|-1,16
|19,38
|Dardanel
|13,36
|-5,72
|-60,12
|Datagate Bilgisayar
|11,34
|-3,90
|-29,61
|Demısaş Döküm
|7,68
|4,35
|18,60
|Denge Holding
|1,46
|9,77
|-51,93
|Deniz GMYO
|2,18
|-3,54
|18,35
|Derimod
|10,15
|5,51
|4,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,98
|-3,30
|-43,54
|Desa Deri
|9,44
|0,21
|-3,08
|Despec Bilgisayar
|9,55
|-1,04
|-26,88
|Deva Holding
|24,80
|-4,39
|3,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,07
|2,12
|12,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,93
|-2,66
|-21,45
|Ditaş Doğan
|16,26
|-3,44
|25,02
|DO-CO
|668,60
|-1,68
|6,13
|Doğan Burda
|17,83
|9,99
|-20,54
|Doğan Holding
|2,65
|-3,64
|-11,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-4,27
|-3,82
|Doğusan
|6,40
|4,23
|46,12
|Doğuş GMYO
|8,75
|-3,85
|7,10
|Doğuş Otomotiv
|24,90
|-2,81
|-3,95
|Döktaş Dökümcülük
|28,34
|-2,28
|-7,45
|Duran Doğan Basım
|10,95
|-2,14
|4,39
|Dyo Boya
|10,92
|-4,13
|-2,91
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|-1,67
|-18,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|1,98
|57,21
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|15,75
|-10,00
|Edip Gayrimenkul
|4,11
|-6,16
|23,80
|Ege Endüstri
|1.297,10
|-4,73
|-22,09
|Ege Gübre
|183,50
|-3,27
|27,91
|Ege Profil
|28,22
|-4,86
|-26,20
|Ege Seramik
|14,18
|1,65
|46,75
|Egeplast
|22,12
|-4,66
|-33,57
|Ekiz Kimya
|6,76
|-2,17
|-5,19
|Emek Elektrik
|2,60
|-1,52
|-8,94
|Eminiş Ambalaj
|21,20
|-6,11
|-42,45
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-1,08
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,54
|-1,31
|-8,59
|Enka İnşaat
|9,54
|0,00
|35,48
|Erbosan
|140,00
|-4,11
|245,21
|Ereğli Demir Çelik
|19,07
|-3,25
|45,17
|Ersu Gıda
|3,37
|-2,03
|-31,78
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,85
|3,80
|Escort Teknoloji
|5,80
|-2,03
|-11,72
|Esenboğa Elektrik
|29,82
|-3,12
|56,73
|Etiler Gıda
|5,18
|-4,07
|30,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,24
|4,70
|63,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-2,63
|4,57
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|0,00
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-1,84
|12,68
|Fade Gıda
|9,62
|-2,73
|84,94
|Fenerbahçe Futbol
|35,56
|-1,77
|20,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-3,10
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|111,40
|-2,71
|-9,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,78
|-2,20
|5,76
|Ford Otosan
|171,60
|-1,61
|40,50
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|4,84
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|16,76
|-2,44
|-20,11
|Galata Wind Enerji
|3,84
|-1,79
|Galatasaray Sportif
|3,72
|-0,53
|-8,15
|Garanti Bankası
|8,95
|-1,76
|-11,83
|Garanti Faktoring
|8,66
|-1,59
|-22,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-3,81
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,31
|-2,40
|23,35
|Gediz Ambalaj
|40,90
|-1,21
|52,61
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|15,25
|-3,05
|Gentaş
|3,10
|-1,59
|-31,31
|Gersan Elektrik
|5,61
|-2,09
|-8,63
|Global Men. Değ.
|6,03
|-2,74
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,28
|-4,20
|-35,10
|Good-Year
|7,90
|0,38
|-0,86
|Göltaş Çimento
|38,36
|-3,62
|-6,54
|Gözde Girişim
|5,42
|-4,07
|-32,08
|GSD Denizcilik
|4,82
|-4,93
|-4,37
|GSD Holding
|1,83
|-4,69
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|52,15
|-3,78
|-39,40
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-1,69
|-33,00
|Halk GMYO
|2,22
|-0,45
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,51
|-2,02
|21,08
|Hedef Girişim
|2,56
|-2,29
|1,39
|Hektaş
|7,93
|-5,14
|48,44
|HUB Girişim
|10,45
|-2,61
|-42,58
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|4,23
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-1,49
|-18,62
|İdealist Danışmanlık
|53,00
|-3,11
|293,76
|İdealist GMYO
|3,63
|-9,93
|52,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-2,88
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-3,00
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|-8,20
|-54,54
|İhlas Holding
|0,58
|-3,33
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-4,65
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|5,94
|-4,04
|27,85
|Info Yatırım
|3,50
|-2,23
|-25,06
|İntema
|38,06
|-1,81
|-4,61
|Inveo Yatırım Holding
|99,95
|-4,26
|126,03
|İpek Doğal Enerji
|11,45
|-1,80
|-12,46
|İskenderun Demir Çelik
|12,50
|0,40
|38,33
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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