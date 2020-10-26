Borsada günlük işlemler (1)
26.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,38
|-9,98
|404,30
|Acıpayam Selüloz
|16,08
|-9,97
|154,65
|Adel Kalemcilik
|20,04
|-9,97
|27,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,73
|-9,90
|91,14
|Afyon Çimento
|4,11
|-9,87
|80,40
|Ak Enerji
|2,12
|-9,79
|94,50
|Akbank
|4,86
|-3,95
|-40,07
|Akçansa
|12,45
|-9,52
|28,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,25
|-9,94
|196,21
|Akfen GMYO
|4,02
|-6,51
|-0,74
|Akın Tekstil
|18,43
|-9,66
|33,65
|Akiş GMYO
|4,10
|-9,89
|30,89
|Akmerkez GMYO
|69,80
|-0,85
|211,54
|Aksa
|7,89
|-6,85
|12,66
|Aksa Enerji
|6,20
|-6,06
|63,16
|Aksigorta
|7,57
|-4,42
|39,72
|Aksu Enerji
|11,80
|-6,57
|-20,65
|Alarko Carrıer
|127,70
|-9,88
|113,81
|Alarko GMYO
|17,33
|-5,35
|17,91
|Alarko Holding
|5,92
|-5,13
|0,77
|Albaraka Türk
|1,56
|-7,14
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,26
|-9,97
|159,63
|Alkim Kağıt
|13,10
|-5,62
|141,71
|Alkim Kimya
|14,36
|-9,97
|131,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|-9,82
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|45,90
|-10,00
|359,46
|Anadolu Efes
|21,36
|-6,89
|0,39
|Anadolu Grubu Holding
|18,80
|-7,84
|6,88
|Anadolu Hayat Emek.
|8,61
|-1,71
|41,49
|Anadolu Isuzu
|15,20
|-9,95
|24,90
|Anadolu Sigorta
|6,60
|-7,43
|58,90
|Anel Elektrik
|3,35
|-8,97
|90,03
|Arçelik
|27,80
|-1,49
|33,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,94
|-9,97
|Arena Bilgisayar
|36,50
|-1,35
|401,03
|Armada Bilgisayar
|54,70
|-5,12
|233,74
|Arsan Tekstil
|5,50
|-9,84
|53,63
|Artı Yatırım Holding
|7,83
|-10,00
|866,67
|Aselsan
|17,06
|-5,54
|63,87
|Ata GMYO
|3,72
|-9,49
|-17,88
|Atakule GMYO
|2,40
|-9,77
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|8,33
|-9,95
|733,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-9,73
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,85
|-4,48
|3,32
|Avrasya GMYO
|3,29
|-9,86
|117,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,95
|-9,79
|62,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,01
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|5,76
|-10,00
|274,03
|Ayen Enerji
|5,39
|-9,87
|55,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,09
|-10,00
|315,07
|Aygaz
|11,59
|-6,68
|-4,58
|Bagfaş
|17,28
|-10,00
|2,73
|Bak Ambalaj
|17,62
|-2,65
|141,88
|Balatacılar Balatacılık
|6,82
|-9,91
|450,00
|Bantaş Ambalaj
|5,19
|-9,90
|105,95
|Banvit
|26,60
|3,50
|43,24
|Baştaş Başkent Çimento
|8,37
|-7,00
|223,17
|Batı Çimento
|3,99
|-8,70
|20,54
|Batısöke Çimento
|2,35
|-9,96
|79,39
|Bayrak Taban Sanayi
|8,21
|-8,27
|Bera Holding
|9,00
|-9,91
|133,77
|Berkosan Yalıtım
|6,32
|-9,06
|130,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,12
|-5,17
|27,35
|Beyaz Filo
|10,20
|-9,97
|225,90
|Bilici Yatırım
|5,47
|-6,81
|90,83
|Bim Mağazalar
|70,20
|0,00
|51,92
|Birko Mensucat
|1,26
|-9,35
|306,45
|Birlik Mensucat
|2,80
|5,66
|145,61
|Bizim Mağazaları
|16,27
|-1,75
|46,93
|Bomonti Elektrik
|11,16
|-7,39
|771,88
|Borusan Mannesmann
|14,05
|-9,65
|22,71
|Borusan Yat. Paz.
|150,30
|-10,00
|150,86
|Bosch Fren Sistemleri
|832,10
|-8,55
|189,15
|Bossa
|12,24
|-8,72
|51,86
|Brisa
|14,33
|-8,43
|52,79
|Burçelik
|20,84
|-5,79
|258,69
|Burçelik Vana
|61,60
|2,84
|534,40
|Bursa Çimento
|6,58
|-4,78
|64,36
|Carrefoursa
|24,44
|9,79
|418,90
|Casa Emtia Petrol
|32,62
|-9,99
|247,39
|Ceo Event Medya
|7,20
|-10,00
|96,60
|Coca Cola İçecek
|49,86
|-3,09
|31,70
|Cosmos Yat. Holding
|6,48
|-9,87
|217,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,06
|-9,96
|75,69
|Çelebi
|71,20
|-5,44
|-28,33
|Çelik Halat
|16,24
|-2,17
|149,85
|Çemaş Döküm
|1,98
|-10,00
|57,96
|Çemtaş
|13,31
|-9,58
|63,73
|Çimbeton
|129,40
|-9,95
|213,62
|Çimentaş
|30,52
|-9,60
|103,47
|Çimsa
|12,58
|-8,04
|38,55
|Çuhadaroğlu Metal
|5,92
|-9,89
|85,58
|Dagi Giyim
|11,43
|-9,93
|357,20
|Dagi Yatırım Holding
|17,82
|-10,00
|688,50
|Dardanel
|24,22
|-9,96
|539,05
|Datagate Bilgisayar
|16,62
|0,00
|112,80
|Demısaş Döküm
|6,15
|-6,11
|76,72
|Denge Holding
|4,64
|-9,90
|238,69
|Deniz GMYO
|3,33
|-9,76
|58,26
|Derimod
|9,72
|-7,87
|36,13
|Derlüks Deri
|7,89
|-6,96
|95,02
|Desa Deri
|6,67
|-8,63
|46,92
|Despec Bilgisayar
|13,37
|-0,59
|215,33
|Deva Holding
|24,70
|7,86
|176,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,71
|-10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,21
|-9,80
|183,33
|Ditaş Doğan
|30,04
|-5,42
|215,71
|DO-CO
|302,00
|-6,21
|-46,45
|Doğan Burda
|19,10
|-9,05
|214,66
|Doğan Holding
|2,35
|-5,62
|30,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|-9,76
|56,97
|Doğusan
|3,56
|-9,87
|71,15
|Doğuş GMYO
|8,57
|-9,79
|89,18
|Doğuş Otomotiv
|18,13
|-7,17
|90,44
|Döktaş Dökümcülük
|31,60
|-8,56
|-0,14
|Duran Doğan Basım
|21,76
|-1,63
|54,99
|Dyo Boya
|10,82
|-9,98
|120,82
|Eczacıbaşı İlaç
|7,38
|3,22
|102,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,15
|-4,97
|88,43
|Edip Gayrimenkul
|3,18
|-6,47
|128,78
|Ege Endüstri
|902,10
|-10,00
|60,36
|Ege Gübre
|117,80
|-6,51
|138,97
|Ege Profil
|19,40
|-8,06
|62,07
|Ege Seramik
|6,35
|-9,93
|72,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,76
|10,00
|450,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,06
|0,00
|428,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,36
|-2,16
|580,00
|Egeplast
|18,27
|-6,16
|46,16
|Ekiz Kimya
|9,94
|4,52
|1529,51
|Emek Elektrik
|4,17
|-9,94
|162,26
|Eminiş Ambalaj
|24,30
|-10,00
|1498,68
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|-7,69
|16,05
|Enerjisa Enerji
|9,32
|-1,89
|38,36
|Enka İnşaat
|7,20
|0,70
|28,99
|Erbosan
|25,02
|-10,00
|0,16
|Ereğli Demir Çelik
|10,06
|-0,20
|14,21
|Ersu Gıda
|5,22
|-9,84
|152,17
|Escort Teknoloji
|5,73
|-9,91
|312,23
|Esenboğa Elektrik
|16,63
|-9,22
|Etiler Gıda
|3,84
|3,78
|228,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,33
|-10,00
|107,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,42
|-9,98
|270,24
|Euro Yat. Ort.
|6,61
|9,98
|487,17
|Euro Yatırım Holding
|2,56
|-9,86
|70,67
|Fade Gıda
|5,80
|-9,52
|Fenerbahçe Futbol
|36,96
|-2,63
|155,43
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,90
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,63
|-7,92
|45,08
|F-M İzmit Piston
|114,00
|-8,43
|140,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,70
|-7,66
|52,15
|Ford Otosan
|100,00
|1,83
|51,25
|Formet Çelik Kapı
|6,03
|-10,00
|101,00
|Frigo Pak Gıda
|20,16
|-9,92
|187,78
|Galatasaray Sportif
|3,63
|-5,71
|78,82
|Garanti Bankası
|6,77
|-4,24
|-39,23
|Garanti Faktoring
|10,60
|-3,64
|173,90
|Garanti Yat. Ort.
|3,25
|-9,97
|226,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,56
|-4,69
|203,98
|Gediz Ambalaj
|17,02
|-8,94
|151,78
|Gentaş
|3,58
|-9,82
|73,62
|Gersan Elektrik
|6,34
|-7,04
|98,75
|Global Men. Değ.
|4,41
|-9,82
|134,57
|Global Yat. Holding
|5,49
|-9,85
|12,73
|Good-Year
|5,88
|-7,11
|45,19
|Göltaş Çimento
|24,40
|-7,15
|37,16
|Gözde Girişim
|5,83
|-9,61
|13,42
|GSD Denizcilik
|4,51
|-6,82
|76,17
|GSD Holding
|2,11
|-9,83
|41,61
|Gübre Fabrik.
|34,02
|-4,44
|276,33
|Güler Yat. Holding
|15,90
|9,96
|683,25
|Halk GMYO
|2,45
|-9,93
|110,37
|Hatay Tekstil
|11,84
|-9,96
|75,82
|Hedef Girişim
|6,10
|3,74
|155,63
|Hektaş
|12,43
|-7,24
|54,99
|HUB Girişim
|16,65
|-9,12
|77,34
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-9,96
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|-6,21
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|10,48
|-9,97
|215,66
|İdealist GMYO
|6,18
|-9,91
|101,96
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-9,71
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-9,56
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,38
|-9,88
|-3,52
|İhlas Holding
|1,16
|-9,38
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-9,42
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|17,80
|-2,68
|89,77
|Info Yatırım
|11,29
|-1,83
|132,18
|İntema
|18,80
|-7,66
|103,02
|Inveo Yatırım Holding
|27,24
|-3,40
|254,23
|İpek Doğal Enerji
|11,45
|-4,82
|48,32
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|-2,17
|-1,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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