Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,38 -9,98 404,30 Acıpayam Selüloz 16,08 -9,97 154,65 Adel Kalemcilik 20,04 -9,97 27,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,73 -9,90 91,14 Afyon Çimento 4,11 -9,87 80,40 Ak Enerji 2,12 -9,79 94,50 Akbank 4,86 -3,95 -40,07 Akçansa 12,45 -9,52 28,42 Akdeniz Yatırım Hold. 6,25 -9,94 196,21 Akfen GMYO 4,02 -6,51 -0,74 Akın Tekstil 18,43 -9,66 33,65 Akiş GMYO 4,10 -9,89 30,89 Akmerkez GMYO 69,80 -0,85 211,54 Aksa 7,89 -6,85 12,66 Aksa Enerji 6,20 -6,06 63,16 Aksigorta 7,57 -4,42 39,72 Aksu Enerji 11,80 -6,57 -20,65 Alarko Carrıer 127,70 -9,88 113,81 Alarko GMYO 17,33 -5,35 17,91 Alarko Holding 5,92 -5,13 0,77 Albaraka Türk 1,56 -7,14 1,96 Alcatel Lucent Teletaş 31,26 -9,97 159,63 Alkim Kağıt 13,10 -5,62 141,71 Alkim Kimya 14,36 -9,97 131,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 -9,82 526,83 Altınyunus Çeşme 45,90 -10,00 359,46 Anadolu Efes 21,36 -6,89 0,39 Anadolu Grubu Holding 18,80 -7,84 6,88 Anadolu Hayat Emek. 8,61 -1,71 41,49 Anadolu Isuzu 15,20 -9,95 24,90 Anadolu Sigorta 6,60 -7,43 58,90 Anel Elektrik 3,35 -8,97 90,03 Arçelik 27,80 -1,49 33,40 ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 -9,97 Arena Bilgisayar 36,50 -1,35 401,03 Armada Bilgisayar 54,70 -5,12 233,74 Arsan Tekstil 5,50 -9,84 53,63 Artı Yatırım Holding 7,83 -10,00 866,67 Aselsan 17,06 -5,54 63,87 Ata GMYO 3,72 -9,49 -17,88 Atakule GMYO 2,40 -9,77 25,00 Atlantis Yatırım Holding 8,33 -9,95 733,00 Atlas Yat. Ort. 1,67 -9,73 72,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,85 -4,48 3,32 Avrasya GMYO 3,29 -9,86 117,88 Avrasya Petrol ve Tur. 2,95 -9,79 62,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,01 12,80 Avrupa Yatırım Holding 5,76 -10,00 274,03 Ayen Enerji 5,39 -9,87 55,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,09 -10,00 315,07 Aygaz 11,59 -6,68 -4,58 Bagfaş 17,28 -10,00 2,73 Bak Ambalaj 17,62 -2,65 141,88 Balatacılar Balatacılık 6,82 -9,91 450,00 Bantaş Ambalaj 5,19 -9,90 105,95 Banvit 26,60 3,50 43,24 Baştaş Başkent Çimento 8,37 -7,00 223,17 Batı Çimento 3,99 -8,70 20,54 Batısöke Çimento 2,35 -9,96 79,39 Bayrak Taban Sanayi 8,21 -8,27 Bera Holding 9,00 -9,91 133,77 Berkosan Yalıtım 6,32 -9,06 130,66 Beşiktaş Futbol Yat. 3,12 -5,17 27,35 Beyaz Filo 10,20 -9,97 225,90 Bilici Yatırım 5,47 -6,81 90,83 Bim Mağazalar 70,20 0,00 51,92 Birko Mensucat 1,26 -9,35 306,45 Birlik Mensucat 2,80 5,66 145,61 Bizim Mağazaları 16,27 -1,75 46,93 Bomonti Elektrik 11,16 -7,39 771,88 Borusan Mannesmann 14,05 -9,65 22,71 Borusan Yat. Paz. 150,30 -10,00 150,86 Bosch Fren Sistemleri 832,10 -8,55 189,15 Bossa 12,24 -8,72 51,86 Brisa 14,33 -8,43 52,79 Burçelik 20,84 -5,79 258,69 Burçelik Vana 61,60 2,84 534,40 Bursa Çimento 6,58 -4,78 64,36 Carrefoursa 24,44 9,79 418,90 Casa Emtia Petrol 32,62 -9,99 247,39 Ceo Event Medya 7,20 -10,00 96,60 Coca Cola İçecek 49,86 -3,09 31,70 Cosmos Yat. Holding 6,48 -9,87 217,65 Credıtwest Faktorıng 5,06 -9,96 75,69 Çelebi 71,20 -5,44 -28,33 Çelik Halat 16,24 -2,17 149,85 Çemaş Döküm 1,98 -10,00 57,96 Çemtaş 13,31 -9,58 63,73 Çimbeton 129,40 -9,95 213,62 Çimentaş 30,52 -9,60 103,47 Çimsa 12,58 -8,04 38,55 Çuhadaroğlu Metal 5,92 -9,89 85,58 Dagi Giyim 11,43 -9,93 357,20 Dagi Yatırım Holding 17,82 -10,00 688,50 Dardanel 24,22 -9,96 539,05 Datagate Bilgisayar 16,62 0,00 112,80 Demısaş Döküm 6,15 -6,11 76,72 Denge Holding 4,64 -9,90 238,69 Deniz GMYO 3,33 -9,76 58,26 Derimod 9,72 -7,87 36,13 Derlüks Deri 7,89 -6,96 95,02 Desa Deri 6,67 -8,63 46,92 Despec Bilgisayar 13,37 -0,59 215,33 Deva Holding 24,70 7,86 176,67 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,71 -10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 2,21 -9,80 183,33 Ditaş Doğan 30,04 -5,42 215,71 DO-CO 302,00 -6,21 -46,45 Doğan Burda 19,10 -9,05 214,66 Doğan Holding 2,35 -5,62 30,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -9,76 56,97 Doğusan 3,56 -9,87 71,15 Doğuş GMYO 8,57 -9,79 89,18 Doğuş Otomotiv 18,13 -7,17 90,44 Döktaş Dökümcülük 31,60 -8,56 -0,14 Duran Doğan Basım 21,76 -1,63 54,99 Dyo Boya 10,82 -9,98 120,82 Eczacıbaşı İlaç 7,38 3,22 102,16 Eczacıbaşı Yatırım 18,15 -4,97 88,43 Edip Gayrimenkul 3,18 -6,47 128,78 Ege Endüstri 902,10 -10,00 60,36 Ege Gübre 117,80 -6,51 138,97 Ege Profil 19,40 -8,06 62,07 Ege Seramik 6,35 -9,93 72,62 Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 10,00 450,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,06 0,00 428,21 Egeli&Co Yatırım Holding 1,36 -2,16 580,00 Egeplast 18,27 -6,16 46,16 Ekiz Kimya 9,94 4,52 1529,51 Emek Elektrik 4,17 -9,94 162,26 Eminiş Ambalaj 24,30 -10,00 1498,68 Emlak Konut GMYO 1,68 -7,69 16,05 Enerjisa Enerji 9,32 -1,89 38,36 Enka İnşaat 7,20 0,70 28,99 Erbosan 25,02 -10,00 0,16 Ereğli Demir Çelik 10,06 -0,20 14,21 Ersu Gıda 5,22 -9,84 152,17 Escort Teknoloji 5,73 -9,91 312,23 Esenboğa Elektrik 16,63 -9,22 Etiler Gıda 3,84 3,78 228,88 Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 -10,00 107,64 Euro Trend Yat. Ort. 4,42 -9,98 270,24 Euro Yat. Ort. 6,61 9,98 487,17 Euro Yatırım Holding 2,56 -9,86 70,67 Fade Gıda 5,80 -9,52 Fenerbahçe Futbol 36,96 -2,63 155,43 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,90 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,63 -7,92 45,08 F-M İzmit Piston 114,00 -8,43 140,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,70 -7,66 52,15 Ford Otosan 100,00 1,83 51,25 Formet Çelik Kapı 6,03 -10,00 101,00 Frigo Pak Gıda 20,16 -9,92 187,78 Galatasaray Sportif 3,63 -5,71 78,82 Garanti Bankası 6,77 -4,24 -39,23 Garanti Faktoring 10,60 -3,64 173,90 Garanti Yat. Ort. 3,25 -9,97 226,04 Gedik Y. Men. Değ. 9,56 -4,69 203,98 Gediz Ambalaj 17,02 -8,94 151,78 Gentaş 3,58 -9,82 73,62 Gersan Elektrik 6,34 -7,04 98,75 Global Men. Değ. 4,41 -9,82 134,57 Global Yat. Holding 5,49 -9,85 12,73 Good-Year 5,88 -7,11 45,19 Göltaş Çimento 24,40 -7,15 37,16 Gözde Girişim 5,83 -9,61 13,42 GSD Denizcilik 4,51 -6,82 76,17 GSD Holding 2,11 -9,83 41,61 Gübre Fabrik. 34,02 -4,44 276,33 Güler Yat. Holding 15,90 9,96 683,25 Halk GMYO 2,45 -9,93 110,37 Hatay Tekstil 11,84 -9,96 75,82 Hedef Girişim 6,10 3,74 155,63 Hektaş 12,43 -7,24 54,99 HUB Girişim 16,65 -9,12 77,34 Hürriyet Gzt. 2,26 -9,96 98,25 ICBC Turkey Bank 6,65 -6,21 26,19 İdealist Danışmanlık 10,48 -9,97 215,66 İdealist GMYO 6,18 -9,91 101,96 İhlas Ev Aletleri 1,86 -9,71 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,23 -9,56 19,50 İhlas Gazetecilik 4,38 -9,88 -3,52 İhlas Holding 1,16 -9,38 27,47 İhlas Yayın Holding 1,25 -9,42 49,94 İndeks Bilgisayar 17,80 -2,68 89,77 Info Yatırım 11,29 -1,83 132,18 İntema 18,80 -7,66 103,02 Inveo Yatırım Holding 27,24 -3,40 254,23 İpek Doğal Enerji 11,45 -4,82 48,32 İskenderun Demir Çelik 7,66 -2,17 -1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara