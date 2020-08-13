Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,22 -2,72 73,12 Acıpayam Selüloz 8,46 -2,65 33,97 Adel Kalemcilik 16,67 -3,53 6,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -2,51 35,83 Afyon Çimento 4,18 -2,34 83,47 Ak Enerji 1,76 -2,76 61,47 Akbank 5,02 -0,59 -38,10 Akçansa 12,46 -4,74 28,53 Akdeniz Yatırım Hold. 5,51 9,98 161,14 Akfen GMYO 3,31 2,80 -18,27 Akın Tekstil 15,74 -4,02 14,14 Akiş GMYO 2,90 -2,68 -7,42 Akmerkez GMYO 41,26 -1,29 84,16 Aksa 7,28 -0,27 3,95 Aksa Enerji 4,63 -1,91 21,84 Aksigorta 6,77 -3,29 24,96 Aksu Enerji 9,88 -0,70 -33,56 Alarko Carrıer 90,00 -3,69 50,69 Alarko GMYO 14,80 -2,12 0,69 Alarko Holding 4,83 -2,62 -18,82 Albaraka Türk 1,50 -3,85 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 19,51 -3,42 62,04 Alkim Kağıt 12,95 -3,36 138,94 Alkim Kimya 12,69 -2,68 104,61 Altınyağ 1,09 -4,39 165,85 Altınyunus Çeşme 47,30 10,00 373,47 Anadolu Cam 5,08 -2,50 19,13 Anadolu Efes 20,00 -0,70 -6,01 Anadolu Grubu Holding 17,20 -3,59 -2,22 Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,65 25,88 Anadolu Isuzu 13,46 -0,52 10,60 Anadolu Sigorta 6,21 -0,80 49,51 Anel Elektrik 5,36 0,19 67,23 Arçelik 22,26 -3,22 6,81 ARD Bilişim Teknolojileri 28,56 0,49 Arena Bilgisayar 22,30 -5,67 206,11 Armada Bilgisayar 22,10 -2,21 34,84 Arsan Tekstil 4,78 0,42 33,52 Artı Yatırım Holding 2,09 10,00 158,02 Aselsan 17,59 -0,90 68,50 Ata GMYO 3,15 -2,48 -30,46 Atakule GMYO 2,09 0,00 8,85 Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00 Atlas Yat. Ort. 1,62 -3,57 67,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 -2,86 -3,85 Avrasya GMYO 2,04 -1,92 35,10 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -2,71 18,13 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86 Avrupa Yatırım Holding 1,61 -0,62 4,55 Ayen Enerji 4,61 -2,54 32,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,49 0,31 196,35 Aygaz 12,14 -1,94 -0,05 Bagfaş 15,60 -2,62 -7,25 Bak Ambalaj 9,35 -0,11 27,21 Balatacılar Balatacılık 2,28 -0,44 83,87 Bantaş Ambalaj 3,69 -0,81 46,43 Banvit 24,90 -3,56 34,09 Baştaş Başkent Çimento 3,85 -0,77 48,65 Batı Çimento 3,33 -5,67 0,60 Batısöke Çimento 1,60 -4,76 22,14 Bayrak Taban Sanayi 6,61 9,98 Bera Holding 8,22 3,40 113,51 Berkosan Yalıtım 3,94 -5,52 43,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 2,89 16,33 Beyaz Filo 3,59 -0,55 14,70 Bilici Yatırım 7,75 1,44 80,25 Bim Mağazalar 67,45 0,37 45,97 Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94 Birlik Mensucat 1,87 -3,11 64,04 Bizim Mağazaları 15,07 -2,71 34,91 Bomonti Elektrik 6,89 -0,86 438,28 Borusan Mannesmann 12,52 -5,08 9,34 Borusan Yat. Paz. 87,50 -6,67 46,04 Bosch Fren Sistemleri 953,90 3,46 231,47 Bossa 8,76 -2,56 8,68 Brisa 10,85 -1,45 15,68 Burçelik 21,78 -8,95 274,87 Burçelik Vana 61,00 -9,96 528,22 Bursa Çimento 5,64 -2,42 40,88 Carrefoursa 6,57 -2,81 39,49 Casa Emtia Petrol 28,00 5,11 198,19 Ceo Event Medya 3,87 -1,78 5,67 Coca Cola İçecek 45,48 0,40 20,13 Cosmos Yat. Holding 3,10 1,31 51,96 Credıtwest Faktorıng 6,05 9,40 110,07 Çelebi 72,50 -1,83 -28,99 Çelik Halat 12,42 -2,97 91,08 Çemaş Döküm 1,58 -1,86 26,05 Çemtaş 9,84 -2,38 21,05 Çimbeton 69,50 -2,04 68,44 Çimentaş 24,74 -0,16 64,93 Çimsa 12,50 6,66 37,67 Çuhadaroğlu Metal 3,88 5,15 21,63 Dagi Giyim 8,68 0,93 247,20 Dagi Yatırım Holding 6,60 -0,15 192,04 Dardanel 12,99 -3,78 242,74 Datagate Bilgisayar 8,69 -6,96 11,27 Demısaş Döküm 5,28 -6,05 51,72 Denge Holding 1,97 0,51 43,80 Deniz GMYO 7,98 -5,00 58,02 Denizli Cam 7,01 -1,27 -15,95 Derimod 6,27 0,64 -12,18 Derlüks Deri 7,76 -4,55 91,80 Desa Deri 5,88 -3,61 29,52 Despec Bilgisayar 7,20 -3,61 69,81 Deva Holding 22,58 7,01 152,92 Diriteks Diriliş Tekstil 1,84 5,14 135,90 Ditaş Doğan 29,38 -6,43 208,77 DO-CO 336,00 -3,39 -40,43 Doğan Burda 24,80 -4,32 308,57 Doğan Holding 2,03 -0,49 13,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -4,66 61,21 Doğusan 2,51 -2,33 20,67 Doğuş GMYO 7,78 -0,77 71,74 Doğuş Otomotiv 16,01 -4,87 68,17 Döktaş Dökümcülük 26,04 -3,20 -17,71 Duran Doğan Basım 16,51 0,12 17,59 Dyo Boya 5,69 -3,07 16,12 Eczacıbaşı İlaç 5,89 0,34 61,34 Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -0,75 51,36 Edip Gayrimenkul 2,46 -3,53 76,98 Ege Endüstri 685,30 -2,10 21,82 Ege Gübre 98,80 -4,08 100,42 Ege Profil 17,67 -2,38 47,62 Ege Seramik 5,22 -1,32 41,91 Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 0,00 221,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 -2,00 151,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -2,78 250,00 Egeplast 15,00 -3,23 20,00 Ekiz Kimya 9,16 -0,11 1401,64 Emek Elektrik 2,57 -4,81 61,64 Eminiş Ambalaj 3,56 -1,11 134,21 Emlak Konut GMYO 1,98 -2,94 36,77 Enerjisa Enerji 8,51 -3,19 26,34 Enka İnşaat 6,77 3,68 21,28 Erbosan 21,10 -1,68 -15,53 Ereğli Demir Çelik 8,65 0,82 -1,80 Ersu Gıda 3,96 -2,46 91,30 Escort Teknoloji 3,18 -1,85 128,78 Etiler Gıda 3,90 3,72 59,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -3,39 6,62 Euro Trend Yat. Ort. 1,56 -3,70 30,67 Euro Yat. Ort. 1,56 -4,29 38,57 Euro Yatırım Holding 1,71 -2,84 14,00 FADE GIDA 4,23 9,87 Fenerbahçe Futbol 15,26 5,02 5,46 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,55 -2,47 -22,32 F-M İzmit Piston 80,00 -2,62 68,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 0,00 30,69 Ford Otosan 90,85 0,44 37,41 Formet Çelik Kapı 3,00 -4,15 0,00 Frigo Pak Gıda 31,44 -1,75 142,59 Galatasaray Sportif 2,66 3,91 31,03 Garanti Bankası 6,93 -1,98 -37,79 Garanti Faktoring 9,12 -0,76 135,66 Garanti Yat. Ort. 2,35 9,81 117,59 Gedik Y. Men. Değ. 9,01 0,11 186,49 Gedik Yatırım Holding 22,46 -0,09 192,07 Gediz Ambalaj 14,38 -0,76 112,72 Gentaş 2,58 -3,37 25,12 Gersan Elektrik 5,88 0,00 84,33 Global Men. Değ. 4,95 10,00 163,30 Global Yat. Holding 4,17 -2,34 -14,37 Good-Year 4,63 -2,94 14,32 Göltaş Çimento 20,26 -1,17 13,88 Gözde Girişim 5,00 -4,03 -2,72 GSD Denizcilik 4,04 3,59 57,81 GSD Holding 2,38 -2,06 59,73 Gübre Fabrik. 28,46 -1,18 214,82 Güler Yat. Holding 15,12 -7,64 644,83 Güneş Sigorta 5,95 -2,30 172,94 Halk GMYO 2,12 -2,75 74,15 Halk Sigorta 3,61 -0,28 115,69 Hatay Tekstil 9,16 -2,97 36,03 Hedef Girişim 3,76 4,44 44,06 Hektaş 13,18 -1,64 64,34 HUB Girişim 15,77 -1,44 67,97 Hürriyet Gzt. 1,56 -1,27 36,84 ICBC Turkey Bank 5,24 -2,78 -0,57 İdealist Danışmanlık 4,43 0,68 33,43 İdealist GMYO 4,34 -5,86 41,83 İhlas Ev Aletleri 1,77 -1,67 -43,45 İhlas Gayrimenkul 1,49 -1,97 24,17 İhlas Gazetecilik 2,41 -1,23 -46,92 İhlas Holding 0,78 -2,50 -14,29 İhlas Yayın Holding 1,60 0,63 56,86 İndeks Bilgisayar 11,93 -2,85 27,19 Info Yatırım 6,17 -0,64 26,88 İntema 12,40 -5,34 33,91 İpek Doğal Enerji 11,32 -5,03 46,63 İskenderun Demir Çelik 6,85 -1,15 -12,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA