Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 -2,89 -9,68 Acıpayam Selüloz 5,15 -2,65 -19,15 Adana Çimento (A) 7,06 -0,56 -27,29 Adana Çimento (B) 6,05 -2,42 -15,15 Adana Çimento (C) 1,76 2,33 -21,08 Adel Kalemcilik 10,97 9,92 -30,13 Adese Alışveriş Ticaret 1,07 3,88 -25,09 Afyon Çimento 4,85 -2,22 -22,77 Ak Enerji 0,76 0,00 -30,28 Akbank 5,47 -2,32 -32,55 Akçansa 6,93 -1,56 -28,52 Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 0,69 -30,81 Akfen GMYO 2,47 -0,80 -39,01 Akın Tekstil 8,37 -2,67 -39,30 Akiş GMYO 2,64 3,13 -34,65 Akmerkez GMYO 21,26 0,09 -10,22 Aksa 6,50 2,52 -16,97 Aksa Enerji 3,37 1,51 -11,32 Aksigorta 4,67 0,43 -13,80 Aksu Enerji 7,11 -1,11 -52,19 Alarko Carrıer 38,34 -1,49 -36,10 Alarko GMYO 11,36 0,53 -25,18 Alarko Holding 4,35 5,58 -26,89 Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 18,47 -7,33 53,41 Alkim Kağıt 5,50 -3,17 -1,43 Alkim Kimya 50,40 1,04 31,52 Altınyağ 0,61 8,93 48,78 Altınyunus Çeşme 12,23 9,98 22,42 Anadolu Cam 3,20 2,24 -26,61 Anadolu Efes 17,60 2,15 -23,74 Anadolu Grubu Holding 13,63 -2,43 -22,51 Anadolu Hayat Emek. 5,22 -1,51 -14,22 Anadolu Isuzu 8,39 -0,83 -31,06 Anadolu Sigorta 4,51 0,00 8,58 Anel Elektrik 2,95 1,03 -8,10 Arçelik 13,23 -2,29 -36,52 ARD Bilişim Teknolojileri 11,88 -2,78 Arena Bilgisayar 9,34 -2,51 24,04 Armada Bilgisayar 16,54 -0,42 0,92 Arsan Tekstil 2,72 -2,86 -24,02 Artı Yatırım Holding 0,76 2,70 -6,17 Aselsan 22,88 -3,05 9,26 Aslan Çimento 32,72 -1,98 -18,12 Ata GMYO 3,70 -0,80 -18,32 Atakule GMYO 1,25 0,00 -34,90 Atlantis Yatırım Holding 1,24 3,33 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,15 3,60 -20,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,11 -1,35 -2,20 Avrasya GMYO 1,18 5,36 -21,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 9,65 -31,32 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 8,14 11,08 Avrupa Yatırım Holding 0,94 2,17 -38,96 Ayen Enerji 2,47 -0,40 -28,82 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -0,55 -17,81 Aygaz 8,51 1,31 -29,94 Bagfaş 12,81 9,49 -23,84 Bak Ambalaj 6,62 -2,36 -9,93 Balatacılar Balatacılık 1,72 -1,71 38,71 Bantaş Ambalaj 2,63 -9,93 4,37 Banvit 15,96 -1,60 -14,05 Baştaş Başkent Çimento 2,51 0,40 -3,09 Batı Çimento 2,11 0,00 -36,25 Batısöke Çimento 0,84 2,44 -35,88 Bera Holding 2,71 -2,87 -29,61 Berkosan Yalıtım 2,43 -2,02 -11,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 0,51 -20,00 Beyaz Filo 2,63 -0,75 -16,77 Bilici Yatırım 6,23 -0,32 42,56 Bim Mağazalar 51,30 2,29 9,94 Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35 Birlik Mensucat 1,01 -1,94 -11,40 Bizim Mağazaları 9,23 -3,35 -17,37 Bolu Çimento 3,31 -0,90 -29,57 Bomonti Elektrik 1,21 10,00 -5,47 Borusan Mannesmann 7,81 4,97 -31,79 Borusan Yat. Paz. 51,20 -0,58 -17,22 Bosch Fren Sistemleri 183,00 -1,45 -36,87 Bossa 6,85 -1,86 -15,01 Brisa 7,19 -0,14 -23,34 Burçelik 5,17 -1,71 -11,02 Burçelik Vana 11,68 -9,95 20,29 Bursa Çimento 3,22 2,88 -19,57 Carrefoursa 6,18 -3,59 31,21 Casa Emtia Petrol 9,77 5,62 4,05 Ceo Event Medya 5,67 -0,18 -31,19 Coca Cola İçecek 35,40 1,14 -8,53 Cosmos Yat. Holding 2,11 -1,40 3,43 Credıtwest Faktorıng 2,06 -2,37 -28,47 Çelebi 57,95 -0,09 -43,24 Çelik Halat 6,75 -2,60 3,85 Çemaş Döküm 0,79 5,33 -36,98 Çemtaş 6,12 9,87 -26,09 Çimbeton 29,28 2,74 -29,04 Çimentaş 11,86 9,92 -20,93 Çimsa 6,29 -0,47 -30,73 Çuhadaroğlu Metal 2,32 -2,52 -27,27 Dagi Giyim 2,09 10,00 -16,40 Dagi Yatırım Holding 2,73 9,64 20,80 Dardanel 4,62 10,00 21,90 Datagate Bilgisayar 6,50 -1,81 -16,77 Demısaş Döküm 2,75 10,00 -20,98 Denge Holding 0,91 -2,15 -33,58 Deniz GMYO 3,21 1,26 -36,44 Denizli Cam 6,25 9,84 -25,06 Derimod 5,32 9,92 -25,49 Derlüks Deri 2,54 1,60 -37,75 Desa Deri 3,43 -1,15 -24,45 Despec Bilgisayar 4,55 -2,99 7,31 Deva Holding 9,86 -5,47 9,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23 Ditaş Doğan 10,10 -5,08 5,65 DO-CO 265,00 0,23 -53,01 Doğan Burda 3,38 -0,88 -44,32 Doğan Holding 1,48 -3,27 -19,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 0,79 -22,42 Doğusan 1,68 0,60 -19,23 Doğuş GMYO 3,83 -1,54 -15,45 Doğuş Otomotiv 6,67 -3,19 -29,94 Döktaş Dökümcülük 16,79 9,95 -46,94 Duran Doğan Basım 16,59 -1,95 18,16 Dyo Boya 3,81 -4,03 -22,24 Eczacıbaşı İlaç 4,48 -6,08 20,75 Eczacıbaşı Yatırım 9,36 -7,60 -7,42 Edip Gayrimenkul 1,59 2,58 14,39 Ege Endüstri 488,80 -1,63 -15,80 Ege Gübre 40,50 -1,70 -18,67 Ege Profil 9,90 2,70 -17,29 Ege Seramik 3,25 1,56 -12,40 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 -3,70 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00 Egeplast 11,02 0,18 -11,84 Ekiz Kimya 1,63 9,40 167,21 Emek Elektrik 1,48 8,82 -6,92 Eminiş Ambalaj 2,00 -5,66 31,58 Emlak Konut GMYO 1,16 -0,85 -20,55 Enerjisa Enerji 6,14 -0,65 -8,85 Enka İnşaat 6,04 -2,89 -5,92 Erbosan 16,19 0,00 -35,19 Ereğli Demir Çelik 7,64 1,73 -15,49 Ersu Gıda 3,13 -9,80 51,21 Escort Teknoloji 2,81 9,77 102,16 Etiler Gıda 1,88 -1,05 -23,27 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 3,28 -24,55 Euro Trend Yat. Ort. 1,08 9,09 -13,60 Euro Yat. Ort. 1,05 5,00 -11,02 Euro Yatırım Holding 1,05 3,96 -30,00 Fenerbahçe Futbol 8,68 -0,91 -40,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -0,71 -38,73 F-M İzmit Piston 39,30 -2,00 -17,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,23 -2,17 -5,98 Ford Otosan 51,00 3,49 -22,86 Formet Çelik Kapı 2,10 4,48 -30,00 Frigo Pak Gıda 8,57 -5,41 -33,87 Galatasaray Sportif 2,44 9,91 20,20 Garanti Bankası 7,84 -3,57 -29,62 Garanti Faktoring 3,67 2,51 -5,17 Garanti Yat. Ort. 1,14 -1,72 5,56 Gedik Y. Men. Değ. 17,95 -5,97 220,54 Gedik Yatırım Holding 19,22 -3,76 149,93 Gediz Ambalaj 6,98 -9,94 3,25 Gentaş 1,95 -2,01 -10,96 Gersan Elektrik 2,29 0,88 -28,21 Global Men. Değ. 1,84 0,00 -2,13 Global Yat. Holding 2,52 -1,18 -48,25 Good-Year 3,39 -1,17 -16,30 Göltaş Çimento 11,51 3,23 -35,30 Gözde Girişim 2,93 2,09 -43,00 GSD Denizcilik 2,04 0,99 -20,31 GSD Holding 1,25 3,31 -16,11 Gübre Fabrik. 14,11 -3,55 56,08 Güler Yat. Holding 2,16 -8,86 6,40 Güneş Sigorta 2,14 -1,38 -1,83 Halk GMYO 1,20 -1,64 -1,64 Halk Sigorta 2,52 0,80 27,27 Hatay Tekstil 6,65 -6,21 -3,20 Hedef Girişim 1,76 -2,22 -32,57 Hektaş 9,74 -2,89 21,45 HUB Girişim 19,80 -3,04 110,89 Hürriyet Gzt. 0,96 6,67 -15,79 ICBC Turkey Bank 4,05 -0,74 -23,15 İdealist Danışmanlık 2,10 -3,23 -36,75 İdealist GMYO 2,52 -1,95 -17,65 İhlas Ev Aletleri 2,09 -1,42 -33,23 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -10,83 İhlas Gazetecilik 5,50 10,00 -19,24 İhlas Holding 0,53 3,92 -41,76 İhlas Yayın Holding 0,79 9,72 -22,55 İndeks Bilgisayar 7,62 -2,93 -21,44 Info Yatırım 7,87 -7,30 -11,57 İntema 7,41 2,07 -19,98 İpek Doğal Enerji 7,73 -3,50 0,13 İskenderun Demir Çelik 6,40 1,91 -20,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA