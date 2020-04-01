Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|-2,89
|-9,68
|Acıpayam Selüloz
|5,15
|-2,65
|-19,15
|Adana Çimento (A)
|7,06
|-0,56
|-27,29
|Adana Çimento (B)
|6,05
|-2,42
|-15,15
|Adana Çimento (C)
|1,76
|2,33
|-21,08
|Adel Kalemcilik
|10,97
|9,92
|-30,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,07
|3,88
|-25,09
|Afyon Çimento
|4,85
|-2,22
|-22,77
|Ak Enerji
|0,76
|0,00
|-30,28
|Akbank
|5,47
|-2,32
|-32,55
|Akçansa
|6,93
|-1,56
|-28,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,46
|0,69
|-30,81
|Akfen GMYO
|2,47
|-0,80
|-39,01
|Akın Tekstil
|8,37
|-2,67
|-39,30
|Akiş GMYO
|2,64
|3,13
|-34,65
|Akmerkez GMYO
|21,26
|0,09
|-10,22
|Aksa
|6,50
|2,52
|-16,97
|Aksa Enerji
|3,37
|1,51
|-11,32
|Aksigorta
|4,67
|0,43
|-13,80
|Aksu Enerji
|7,11
|-1,11
|-52,19
|Alarko Carrıer
|38,34
|-1,49
|-36,10
|Alarko GMYO
|11,36
|0,53
|-25,18
|Alarko Holding
|4,35
|5,58
|-26,89
|Albaraka Türk
|1,09
|-0,91
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,47
|-7,33
|53,41
|Alkim Kağıt
|5,50
|-3,17
|-1,43
|Alkim Kimya
|50,40
|1,04
|31,52
|Altınyağ
|0,61
|8,93
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|12,23
|9,98
|22,42
|Anadolu Cam
|3,20
|2,24
|-26,61
|Anadolu Efes
|17,60
|2,15
|-23,74
|Anadolu Grubu Holding
|13,63
|-2,43
|-22,51
|Anadolu Hayat Emek.
|5,22
|-1,51
|-14,22
|Anadolu Isuzu
|8,39
|-0,83
|-31,06
|Anadolu Sigorta
|4,51
|0,00
|8,58
|Anel Elektrik
|2,95
|1,03
|-8,10
|Arçelik
|13,23
|-2,29
|-36,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,88
|-2,78
|Arena Bilgisayar
|9,34
|-2,51
|24,04
|Armada Bilgisayar
|16,54
|-0,42
|0,92
|Arsan Tekstil
|2,72
|-2,86
|-24,02
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|2,70
|-6,17
|Aselsan
|22,88
|-3,05
|9,26
|Aslan Çimento
|32,72
|-1,98
|-18,12
|Ata GMYO
|3,70
|-0,80
|-18,32
|Atakule GMYO
|1,25
|0,00
|-34,90
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|3,33
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|3,60
|-20,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,11
|-1,35
|-2,20
|Avrasya GMYO
|1,18
|5,36
|-21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|9,65
|-31,32
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|8,14
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|0,94
|2,17
|-38,96
|Ayen Enerji
|2,47
|-0,40
|-28,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-0,55
|-17,81
|Aygaz
|8,51
|1,31
|-29,94
|Bagfaş
|12,81
|9,49
|-23,84
|Bak Ambalaj
|6,62
|-2,36
|-9,93
|Balatacılar Balatacılık
|1,72
|-1,71
|38,71
|Bantaş Ambalaj
|2,63
|-9,93
|4,37
|Banvit
|15,96
|-1,60
|-14,05
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|0,40
|-3,09
|Batı Çimento
|2,11
|0,00
|-36,25
|Batısöke Çimento
|0,84
|2,44
|-35,88
|Bera Holding
|2,71
|-2,87
|-29,61
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|-2,02
|-11,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,96
|0,51
|-20,00
|Beyaz Filo
|2,63
|-0,75
|-16,77
|Bilici Yatırım
|6,23
|-0,32
|42,56
|Bim Mağazalar
|51,30
|2,29
|9,94
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,01
|-1,94
|-11,40
|Bizim Mağazaları
|9,23
|-3,35
|-17,37
|Bolu Çimento
|3,31
|-0,90
|-29,57
|Bomonti Elektrik
|1,21
|10,00
|-5,47
|Borusan Mannesmann
|7,81
|4,97
|-31,79
|Borusan Yat. Paz.
|51,20
|-0,58
|-17,22
|Bosch Fren Sistemleri
|183,00
|-1,45
|-36,87
|Bossa
|6,85
|-1,86
|-15,01
|Brisa
|7,19
|-0,14
|-23,34
|Burçelik
|5,17
|-1,71
|-11,02
|Burçelik Vana
|11,68
|-9,95
|20,29
|Bursa Çimento
|3,22
|2,88
|-19,57
|Carrefoursa
|6,18
|-3,59
|31,21
|Casa Emtia Petrol
|9,77
|5,62
|4,05
|Ceo Event Medya
|5,67
|-0,18
|-31,19
|Coca Cola İçecek
|35,40
|1,14
|-8,53
|Cosmos Yat. Holding
|2,11
|-1,40
|3,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,06
|-2,37
|-28,47
|Çelebi
|57,95
|-0,09
|-43,24
|Çelik Halat
|6,75
|-2,60
|3,85
|Çemaş Döküm
|0,79
|5,33
|-36,98
|Çemtaş
|6,12
|9,87
|-26,09
|Çimbeton
|29,28
|2,74
|-29,04
|Çimentaş
|11,86
|9,92
|-20,93
|Çimsa
|6,29
|-0,47
|-30,73
|Çuhadaroğlu Metal
|2,32
|-2,52
|-27,27
|Dagi Giyim
|2,09
|10,00
|-16,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,73
|9,64
|20,80
|Dardanel
|4,62
|10,00
|21,90
|Datagate Bilgisayar
|6,50
|-1,81
|-16,77
|Demısaş Döküm
|2,75
|10,00
|-20,98
|Denge Holding
|0,91
|-2,15
|-33,58
|Deniz GMYO
|3,21
|1,26
|-36,44
|Denizli Cam
|6,25
|9,84
|-25,06
|Derimod
|5,32
|9,92
|-25,49
|Derlüks Deri
|2,54
|1,60
|-37,75
|Desa Deri
|3,43
|-1,15
|-24,45
|Despec Bilgisayar
|4,55
|-2,99
|7,31
|Deva Holding
|9,86
|-5,47
|9,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|-3,08
|-19,23
|Ditaş Doğan
|10,10
|-5,08
|5,65
|DO-CO
|265,00
|0,23
|-53,01
|Doğan Burda
|3,38
|-0,88
|-44,32
|Doğan Holding
|1,48
|-3,27
|-19,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|0,79
|-22,42
|Doğusan
|1,68
|0,60
|-19,23
|Doğuş GMYO
|3,83
|-1,54
|-15,45
|Doğuş Otomotiv
|6,67
|-3,19
|-29,94
|Döktaş Dökümcülük
|16,79
|9,95
|-46,94
|Duran Doğan Basım
|16,59
|-1,95
|18,16
|Dyo Boya
|3,81
|-4,03
|-22,24
|Eczacıbaşı İlaç
|4,48
|-6,08
|20,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,36
|-7,60
|-7,42
|Edip Gayrimenkul
|1,59
|2,58
|14,39
|Ege Endüstri
|488,80
|-1,63
|-15,80
|Ege Gübre
|40,50
|-1,70
|-18,67
|Ege Profil
|9,90
|2,70
|-17,29
|Ege Seramik
|3,25
|1,56
|-12,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|-3,70
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|10,00
|65,00
|Egeplast
|11,02
|0,18
|-11,84
|Ekiz Kimya
|1,63
|9,40
|167,21
|Emek Elektrik
|1,48
|8,82
|-6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,00
|-5,66
|31,58
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|-0,85
|-20,55
|Enerjisa Enerji
|6,14
|-0,65
|-8,85
|Enka İnşaat
|6,04
|-2,89
|-5,92
|Erbosan
|16,19
|0,00
|-35,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|1,73
|-15,49
|Ersu Gıda
|3,13
|-9,80
|51,21
|Escort Teknoloji
|2,81
|9,77
|102,16
|Etiler Gıda
|1,88
|-1,05
|-23,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|3,28
|-24,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,08
|9,09
|-13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,05
|5,00
|-11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,05
|3,96
|-30,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,68
|-0,91
|-40,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|-0,71
|-38,73
|F-M İzmit Piston
|39,30
|-2,00
|-17,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,23
|-2,17
|-5,98
|Ford Otosan
|51,00
|3,49
|-22,86
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|4,48
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|8,57
|-5,41
|-33,87
|Galatasaray Sportif
|2,44
|9,91
|20,20
|Garanti Bankası
|7,84
|-3,57
|-29,62
|Garanti Faktoring
|3,67
|2,51
|-5,17
|Garanti Yat. Ort.
|1,14
|-1,72
|5,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,95
|-5,97
|220,54
|Gedik Yatırım Holding
|19,22
|-3,76
|149,93
|Gediz Ambalaj
|6,98
|-9,94
|3,25
|Gentaş
|1,95
|-2,01
|-10,96
|Gersan Elektrik
|2,29
|0,88
|-28,21
|Global Men. Değ.
|1,84
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,52
|-1,18
|-48,25
|Good-Year
|3,39
|-1,17
|-16,30
|Göltaş Çimento
|11,51
|3,23
|-35,30
|Gözde Girişim
|2,93
|2,09
|-43,00
|GSD Denizcilik
|2,04
|0,99
|-20,31
|GSD Holding
|1,25
|3,31
|-16,11
|Gübre Fabrik.
|14,11
|-3,55
|56,08
|Güler Yat. Holding
|2,16
|-8,86
|6,40
|Güneş Sigorta
|2,14
|-1,38
|-1,83
|Halk GMYO
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Halk Sigorta
|2,52
|0,80
|27,27
|Hatay Tekstil
|6,65
|-6,21
|-3,20
|Hedef Girişim
|1,76
|-2,22
|-32,57
|Hektaş
|9,74
|-2,89
|21,45
|HUB Girişim
|19,80
|-3,04
|110,89
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|6,67
|-15,79
|ICBC Turkey Bank
|4,05
|-0,74
|-23,15
|İdealist Danışmanlık
|2,10
|-3,23
|-36,75
|İdealist GMYO
|2,52
|-1,95
|-17,65
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|-1,42
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|5,50
|10,00
|-19,24
|İhlas Holding
|0,53
|3,92
|-41,76
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|9,72
|-22,55
|İndeks Bilgisayar
|7,62
|-2,93
|-21,44
|Info Yatırım
|7,87
|-7,30
|-11,57
|İntema
|7,41
|2,07
|-19,98
|İpek Doğal Enerji
|7,73
|-3,50
|0,13
|İskenderun Demir Çelik
|6,40
|1,91
|-20,10
(Sürecek)
Kaynak: AA