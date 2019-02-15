Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.550 -0,35
BIST SINAİ 118.562 0,12
BIST GIDA, İÇECEK 110.517 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.550
|-0,35
|BIST SINAİ
|118.562
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.517
|-0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.102
|1,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.122
|0,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.592
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.277
|-0,14
|BIST METAL ANA
|213.330
|-0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.415
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|67.661
|0,73
|BIST HİZMETLER
|77.264
|0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.426
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|139.968
|-2,93
|BIST TURİZM
|7.065
|0,81
|BIST TİCARET
|215.188
|1,77
|BIST İLETİŞİM
|35.878
|-0,17
|BIST SPOR
|29.266
|0,68
|BIST İNŞAAT
|75.387
|1,38
|BIST MALİ
|115.227
|1,00
|BIST BANKA
|135.211
|0,81
|BIST SİGORTA
|278.249
|-0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|110.333
|1,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.349
|1,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.166
|-0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|98.186
|1,73
|BIST BİLİŞİM
|18.375
|2,86
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.451
|0,49
Kaynak: AA