Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.550 -0,35
BIST SINAİ 118.562 0,12
BIST GIDA, İÇECEK 110.517 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.550 -0,35
BIST SINAİ 118.562 0,12
BIST GIDA, İÇECEK 110.517 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 30.102 1,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.122 0,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.592 0,43
BIST TAŞ, TOPRAK 68.277 -0,14
BIST METAL ANA 213.330 -0,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.415 0,68
BIST MADENCİLİK 67.661 0,73
BIST HİZMETLER 77.264 0,15
BIST ELEKTRİK 3.426 0,49
BIST ULAŞTIRMA 139.968 -2,93
BIST TURİZM 7.065 0,81
BIST TİCARET 215.188 1,77
BIST İLETİŞİM 35.878 -0,17
BIST SPOR 29.266 0,68
BIST İNŞAAT 75.387 1,38
BIST MALİ 115.227 1,00
BIST BANKA 135.211 0,81
BIST SİGORTA 278.249 -0,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 110.333 1,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.349 1,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.166 -0,79
BIST TEKNOLOJİ 98.186 1,73
BIST BİLİŞİM 18.375 2,86
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.451 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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