Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 2,87 2,71 5,90
Karsan Otomotiv 1,30 1,23 5,69 ...
11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|2,87
|2,71
|5,90
|Karsan Otomotiv
|1,30
|1,23
|5,69
|Gözde Girişim
|4,03
|3,83
|5,22
|Deva Holding
|7,92
|7,57
|4,62
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|1,61
|4,35
|Doğuş Otomotiv
|9,25
|8,90
|3,93
|Koza Altın
|71,00
|68,60
|3,50
|Gübre Fabrik.
|5,89
|5,71
|3,15
|Koza Madencilik
|8,74
|8,48
|3,07
|Trakya Cam
|3,07
|2,98
|3,02
|Ülker Bisküvi
|20,90
|20,32
|2,85
|Çemtaş
|6,53
|6,35
|2,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|1,11
|2,70
|Torunlar GMYO
|1,92
|1,87
|2,67
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|6,27
|2,55
|Bera Holding
|3,80
|3,71
|2,43
|Galatasaray Sportif
|1,71
|1,67
|2,40
|Parsan
|13,76
|13,44
|2,38
|Şok Marketler
|9,76
|9,58
|1,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,21
|2,17
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA