Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,87 1,78 5,06
Vakıflar Bankası 4,79 4,63...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|1,78
|5,06
|Vakıflar Bankası
|4,79
|4,63
|3,46
|Hektaş
|14,23
|13,77
|3,34
|Migros Ticaret
|14,53
|14,09
|3,12
|Gersan Elektrik
|2,34
|2,27
|3,08
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|3,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
|Türk Telekom
|5,36
|5,22
|2,68
|Göltaş Çimento
|11,26
|11,01
|2,27
|Türk Traktör
|33,00
|32,36
|1,98
|Türk Hava Yolları
|13,41
|13,19
|1,67
|Pegasus
|47,16
|46,40
|1,64
|Anadolu Cam
|2,87
|2,83
|1,41
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,47
|1,36
|Garanti Bankası
|9,92
|9,79
|1,33
|Bim Mağazalar
|86,80
|85,70
|1,28
|T.S.K.B.
|0,79
|0,78
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|2,54
|1,18
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
|Yataş
|4,60
|4,55
|1,10
Kaynak: AA
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