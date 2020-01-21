Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:02
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|14,36
|14,59
|-1,58
|Türk Hava Yolları
|14,88
|15,08
|-1,33
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|3,43
|-1,17
|Migros Ticaret
|26,34
|26,64
|-1,13
|İş GMYO
|1,86
|1,88
|-1,06
|İpek Doğal Enerji
|8,81
|8,90
|-1,01
|Turcas Petrol
|3,19
|3,22
|-0,93
|Gübre Fabrik.
|8,51
|8,59
|-0,93
|Karel Elektronik
|17,44
|17,59
|-0,85
|Vestel
|14,37
|14,48
|-0,76
|Bizim Mağazaları
|11,92
|12,00
|-0,67
|Sasa Polyester
|8,01
|8,06
|-0,62
|Yataş
|8,65
|8,70
|-0,57
|Akbank
|8,85
|8,90
|-0,56
|Petkim
|4,09
|4,11
|-0,49
|Koç Holding
|21,40
|21,50
|-0,47
|Enka İnşaat
|6,58
|6,61
|-0,45
|Aksigorta
|6,75
|6,77
|-0,30
|Trakya Cam
|3,57
|3,58
|-0,28
|Anadolu Cam
|4,66
|4,67
|-0,21
Kaynak: AA