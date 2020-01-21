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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:02
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 14,36 14,59 -1,58
Türk Hava Yolları 14,88 15,08 -1,33
Kerevitaş Gıda 3,39 3,43 -1,17
Migros Ticaret 26,34 26,64 -1,13
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
İpek Doğal Enerji 8,81 8,90 -1,01
Turcas Petrol 3,19 3,22 -0,93
Gübre Fabrik. 8,51 8,59 -0,93
Karel Elektronik 17,44 17,59 -0,85
Vestel 14,37 14,48 -0,76
Bizim Mağazaları 11,92 12,00 -0,67
Sasa Polyester 8,01 8,06 -0,62
Yataş 8,65 8,70 -0,57
Akbank 8,85 8,90 -0,56
Petkim 4,09 4,11 -0,49
Koç Holding 21,40 21,50 -0,47
Enka İnşaat 6,58 6,61 -0,45
Aksigorta 6,75 6,77 -0,30
Trakya Cam 3,57 3,58 -0,28
Anadolu Cam 4,66 4,67 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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