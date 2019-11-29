Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 12,65 13,13 -3,66
Ülker Bisküvi 21,66 22,26 -2,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Afyon Çimento 5,22 5,35 -2,43
Gersan Elektrik 2,79 2,85 -2,11
Alarko GMYO 79,10 80,50 -1,74
Gözde Girişim 3,98 4,05 -1,73
Torunlar GMYO 2,35 2,39 -1,67
ICBC Turkey Bank 4,95 5,03 -1,59
Pegasus 72,55 73,70 -1,56
Emlak Konut GMYO 1,46 1,48 -1,35
Enerjisa Enerji 7,08 7,17 -1,26
Turkcell 13,56 13,73 -1,24
Çelebi 96,90 98,10 -1,22
Türk Hava Yolları 13,66 13,82 -1,16
Tekfen Holding 18,90 19,11 -1,10
Bim Mağazalar 46,00 46,50 -1,08
Mavi Giyim 45,28 45,76 -1,05
Akbank 7,77 7,84 -0,89
Türk Telekom 6,76 6,82 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et