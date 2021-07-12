Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 626 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 626 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.365.000.000
|1,57
|Ford Otosan
|60.812.703.000
|10,05
|Koç Holding
|50.210.781.390
|1,01
|Enka İnşaat
|49.672.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|37.980.360.000
|5,67
|Garanti Bankası
|36.582.000.000
|0,57
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,60
|ASELSAN
|33.493.200.000
|1,75
|SASA Polyester
|30.486.400.000
|10,18
|Akbank
|27.924.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.102.848.000
|2,29
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,36
|Şişe Cam
|23.372.323.249
|0,98
|Türk Telekom
|22.820.000.000
|2,02
|Arçelik
|21.812.506.457
|1,53
|Coca Cola İçecek
|20.349.662.560
|2,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.343.747.440
|0,38
|Türk Hava Yolları
|18.602.400.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|16.506.280.000
|12,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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