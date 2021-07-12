Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 626 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 626 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik64.365.000.0001,57
Ford Otosan60.812.703.00010,05
Koç Holding50.210.781.3901,01
Enka İnşaat49.672.000.0000,89
Bim Mağazalar37.980.360.0005,67
Garanti Bankası36.582.000.0000,57
Turkcell34.738.000.0001,60
ASELSAN33.493.200.0001,75
SASA Polyester30.486.400.00010,18
Akbank27.924.000.0000,44
Tüpraş24.102.848.0002,29
İş Bankası (C)23.939.840.4000,36
Şişe Cam23.372.323.2490,98
Türk Telekom22.820.000.0002,02
Arçelik21.812.506.4571,53
Coca Cola İçecek20.349.662.5602,37
Yapı ve Kredi Bankası19.343.747.4400,38
Türk Hava Yolları18.602.400.0000,39
Sabancı Holding18.547.271.7330,48
Gübre Fabrikaları16.506.280.00012,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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