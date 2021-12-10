Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, ekim döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,71 artacağını öngörüyor.

Cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon Dolar fazla vermesini bekleyen ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 15 milyar 30 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 17 milyar 950 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, ekimde 2 milyar 920 milyon dolar geriledi.

Ekonomistler, TCMB'nin de Para Politikası Kurulu toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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