Bolu Valisi Ümit'ten İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever'i makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte komutanlık makamına geçti.

Vali Ümit, Ersever'den İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kamunun huzur ve güvenliğinin güvenlik güçlerine emanet olduğunu belirten Vali Ümit, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak başta olmak üzere gerek koronavirüsle mücadele tedbirlerinin uygulanmasında gerekse bu tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin görevler aldınız, başarıyla da yürüttünüz." ifadelerini kullandı.

Ümit, güvenlik güçlerinin toplum için değerli hizmetler yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timimiz sadece il sınırları içinde kendi sorumluluk bölgesinde değil, aynı zamanda ihtiyaç halinde ülke genelindeki arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor. Geçen hafta Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli belgesinde yoğun kar yağışı sonrası yaylada mahsur kalan 16 kişinin kurtarma çalışmalarına Bolu İl Jandarma Komutanlığımızdan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) takviye olarak bölgeye intikal etmiş, zorlu doğa koşullarında yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın mahsur kaldıkları yayladan kurtarılmasında görev almışlardır."

Ümit, İl Jandarma Komutanlığının kentte devletin emrinde, milletin hizmetinde her zaman ve her yerde birlik ve beraberlik bilinciyle ?huzur ve güven ortamını tesis etmek ve sürdürmek için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz