Bolu'da maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı
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Bolu'da maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

Bolu'da maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Bolu'daki kömür madeni çalışanlarıyla buluştu.

Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Bolu'daki kömür madeni çalışanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSGGM) yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi'nin (MİSGEP) "Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri" faaliyeti kapsamında hazırlanan 8 bölümlük oyun, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren kömür maden sahasında sahnelendi.

Tiyatro oyununu izleyen maden işçileri zaman zaman gülerken, zaman zaman da hüzünlendi.

Oyunla maden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının geliştirilmesi, iletişimin ve iş birliğinin teşvik edilmesi ile takım ruhunun oluşturulması amaçlanıyor.

30 kentte, 60'a yakın oyunla 10 bin maden çalışanına ulaşmayı hedefleyen tiyatro oyununun bir sonraki durağı Eskişehir olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Betül Çavdar Kılıç, gazetecilere, MİSGEP kapsamında 14'üncü il olarak Bolu'da maden işçileri ile buluştuklarını kaydetti.

Bu projenin iş güvenliği anlamında bu zamana kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük bütçeli proje olduğunu ifade eden Kılıç, "Bu kapsamda özellikle maden sektöründe çalışan emekçilerimize ve ailelerine yönelik 8 tane oyunumuz bulunuyor. Bu oyunlarla iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili karşılaşılabilecek risklere, tehlikelere karşı onları eğitmeyi amaçlıyoruz. Farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu aktivite kapsamında 10 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Umuyorum hedefine ulaşan bir aktivite olacaktır ve ülkemize İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında da katkıları büyük olacaktır. Yarın da Eskişehir'de olacağız. Yaklaşık 30 şehirde 60 gösterimiz olacak." dedi.

Kılıç, sahneledikleri oyunları izleyen maden işçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maden işçilerimizden geri dönüşler, genel olarak faydalı olduğu yönünde. Daha çok ailelerimizin de bu oyunları izlemesini talep ediyoruz gibi geri dönüşler var. Madenden emekli olmuş izleyicilerimizden 'Bu oyunun hepsini yaşamıştık, görmüştük, birebir hissetmiştik. Burada da o ambiyansı yaşadık' gibi geri dönüşler bol bol alıyoruz. Aldığımız geri bildirimler çoğunlukla bu yönde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Bolu'da maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı - Haberler
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