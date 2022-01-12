Bolu'da haber alınamayan kişi evde baygın bulundu - Haberler
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Bolu'da haber alınamayan kişi evde baygın bulundu

Bolu'da haber alınamayan kişi evde baygın bulundu
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da haber alınamayınca evine çilingir yardımıyla girilen kişi, yerde baygın halde bulundu.

BOLU (AA) - Bolu'da haber alınamayınca evine çilingir yardımıyla girilen kişi, yerde baygın halde bulundu.

Kılıçarslan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda yaşayan Cüneyt Ertan'ın (64) kapıyı açmamasından endişelenen bakıcısı, durumu yakınlarına bildirdi.

Ertan'a telefonla da ulaşamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ertan'ı yerde baygın halde buldu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlandığı belirlenen Ertan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da haber alınamayan kişi evde baygın bulundu

Bolu'da haber alınamayan kişi evde baygın bulundu

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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