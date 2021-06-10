Bolu Belediyesi Meclisi'nde 'su zammı' tartışması
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Bolu Belediyesi Meclisi'nde 'su zammı' tartışması

Bolu Belediyesi Meclisi'nde 'su zammı' tartışması
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın su kullanım bedeline zam yapılmasının enflasyondan kaynaklandığını ifade etmesi, AK Parti'li meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

BOLU Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın su kullanım bedeline zam yapılmasının enflasyondan kaynaklandığını ifade etmesi, AK Parti'li meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. 

Bolu Belediyesi Meclisi'nin Mayıs ayı oturumlarının ikincisi dün akşam saatlerinde Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Kentteki su kullanım fiyatlarındaki artışın görüşüldüğü toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, artışa karşı çıkan AK Parti grubu ile tartıştı. Su fiyatının artmasını enflasyonun yükselmesine bağlayan Başkan Özcan,  "Ekonomi benim işim değil. Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Ondan sonra suya niye zam yapıyorsun? diyorlar. Ben yapmıyorum hükümet yapıyor." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler AK Partili meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.


Bolu Belediyesi Meclisi'nde 'su zammı' tartışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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