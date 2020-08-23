Bolivya'da son 24 saatte 992 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 992 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 992 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 108 bin 427'ye ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 992 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 108 bin 427'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 442, iyileşenlerin sayısı ise 43 bin 887 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA