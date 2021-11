BODRUM 10 KASIM'DA BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü ANDI

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - 10 KASIM'DA BODRUM TEK YÜREK OLDU Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılında, Bodrum'da törenle anıldı. Belediye meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saat 09. 05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Garnizon Komutanı Per. Alb. Güngör Gündoğan, ilçe daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09. 05'te, 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Saatler 09. 05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde Bodrum'da hayat iki dakikalığına durdu. Saygı duruşunda bulunuldu. Tüm resmi ve özel araçlar korna sesleriyle sirenlere eşlik etti. Çalan sirenler eşliğindeki saygı duruşuna cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da katıldı. Törenin ardından Bodrum Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yıl kutlamalarında yaptığı konuşmasından bir bölüm yayınlandı. Saygı, sevgi, özlem ve minnetle anma törenine katılan vatandaşlar, burada Atatürk büstüne çiçekler bıraktı. Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna lokma döktürdü. Bodrum Belediye Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. BODRUM'DA MATEM SERGİSİAnma törenlerin ardından Başkan Aras, Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı ve 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumduktan sonra ardından düzenlenen törene ait fotoğrafların bulunduğu "Matem Sergisi"ne katıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'nde Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Programa, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Hüseyin Tutkun ve ilçe protokolü katıldı. Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu öğrencisi Saadettin Çelikel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Atatürk anısına şiirler okundu. Öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'Uykusuz Geceler' adlı oratoryo izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bodrum Özel Bahçeşehir Koleji Orkestrası tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletisi gerçekleştirilmesinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Atatürk Sevgisi' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, Bodrum Belediyesi'nin hazırlamış olduğu film gösteriminin ardından son buldu. 10 Kasım anma törenleri kapsamında Herodot Kültür Merkezi'nde "Evlatların Seni Unutmayacak" adlı Mustafa Kemal 3D film gösterimi ve söyleşisi gerçekleşti. Söyleşide, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenden görüntülerin yer aldığı video gösteriminin ardından, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen proje yönetmenliğini Mustafa Tekeli'nin yaptığı üç boyutlu film gösterimi yapıldı. Gösterimlerin ardından, Atatürk'ün kişiliği, sivil hayatı ve askeri başarıları üzerine konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında O'nun üzerimizde bıraktığı büyük etkilerden söz etti. Aras konuşmasının devamında şunları söyledi: "O'nun kurduğu Cumhuriyet'te yaşama şansı O'nu her geçen gün beynimizde zihnimizde yüreğimizde daha da büyütüyor. Savaştığı dönemde düşman komutanların bile saygısını kazanmış bir liderdi. Atatürk tabulaştırılamaz, putlaştırılamaz. Atatürk yıkılamaz. Çünkü O'nun fikirleri çağdaşlığın da ötesinde. " dedi. Anma etkinliği, Aras'ın konuşmasının ardından Atatürk'ün amcazadesi, akademisyen yazar Selin Söğütlügil ve gazeteci yazar Özlem Özdemir'in günün anlam ve önemini anlatan söyleşileriyle devam etti. Etkinlik Özlem Özdemir tarafından kaleme alınan ve Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabı "Afet" in imza töreniyle sona erdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşun Vakfı (TÜLOV) Bodrum Temsilciliği'nin, Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlemiş olduğu 'Atatürk'ü Anma, Anlama ve Yaşatma' etkinliğine katıldı. TÜLOV Gençlik Temsilcisi Deniz Kazmaz ve Yazar-Şair-Belgeselci Dursun Özden'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte Başkan Aras, Atatürk'ü, onun fikirlerini, ilke ve devrimlerini dünyaya doğru anlatmak için çalışmalar yapan oluşumları çok değerli bulduğunu ifade eti. Program 'Atatürk'ün İzinde' adlı belgesel gösterimi ile son buldu.

