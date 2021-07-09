BM yetkilisi Hastings, Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu
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BM yetkilisi Hastings, Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu

BM yetkilisi Hastings, Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarında uyguladığı tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarında uyguladığı tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğini belirtti.

Hastings, 8 Temmuz'da Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaretin akabinde yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılardan bu yana Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan sadece gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, yakıt, yem ve az miktarda tarımsal girdinin girişine izin verdiğini kaydeden Hastings, şunları kaydetti:

"İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 2009 yılında aldığı 1860 nolu kararına binaen Gazze'de ticari mal ve insanlara uyguladığı kısıtlamaları hafifletmesi ve sonrasında da bunları kaldırması gerekiyor."

Hastings, BM verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 250 bin kişinin şebeke suyuna erişiminin olmadığını, 185 binin temiz olmayan su kaynaklarına bağımlı olduğunu ya da şişelenmiş suya çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldığını vurguladı.

Kısıtlamalar hafifletilmeden Gazze'nin yeniden imarı için gerekli olan inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere temel insani ihtiyaç maddelerinin karşılanamayacağını, sağlık ve su gibi hizmetlerin verilemeyeceğini aktaran Hastings, "Kısıtlamaların tümü kalkmadan uzun vadede istikrarın sağlanması ve insani kriz için sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını bekleyemeyiz. İsrail'in uluslararası insancıl hukukun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. İnsani yardımlar şarta bağlı değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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