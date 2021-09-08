BM Yemen raporu: Yemen'de çatışan tarafların işlediği eylemlerin çoğu savaş suçu teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede çatışan tüm tarafların bireylerin insan haklarını ihlal ettiğini ve tespit edilen ihlallerin çoğunun savaş suçlarını teşkil edebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede çatışan tüm tarafların bireylerin insan haklarını ihlal ettiğini ve tespit edilen ihlallerin çoğunun savaş suçlarını teşkil edebileceğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2017 sonunda Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin dördüncü raporu açıklandı.

Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında Yemen'de yaşanan olayları içeren rapor, 14 Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumuna sunulacak.

Raporda, Yemen hükümeti, hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve Husiler de dahil tüm tarafların insan haklarını ihlal ettiği ve tespit edilen ihlallerin çoğunun savaş suçlarını teşkil edebileceği uyarısında bulunuldu.

BM Uluslararası Yemen Heyeti Başkanı Tunuslu Kamel Jendoubi, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Bizim için, siyasi irade ve güçlü bir hesap verebilirlik taahhüdü olmadan, bırakın sürdürülebilir ve kapsayıcı bir barışı, hiçbir barışın sağlanamayacağı artık açıktır." ifadesini kullandı.

Heyet üyesi Ardi Imseis ise çatışmanın tüm taraflarının, bazıları savaş suçu teşkil edebilecek ciddi uluslararası insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair ellerinde makul gerekçeler olduğunu vurguladı.

Imseis, "Daha önce de söylediğimiz gibi, bu savaşta hiçbir temiz el yok. Yemen Hükümeti, GGK, özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere koalisyon üyeleri." ifadesini kullandı.

Yemen'de düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı ve kapsayıcı bir barışın sağlanması konusunda anlaşmaya varma çabalarının henüz başarıya ulaşmadığına dikkati çeken Imseis, Yemen iç savaşında açlığa ve yoksulluğa sürüklenen sivil halkın en büyük bedeli ödediğini vurguladı.

Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül 2020'de açıkladığı üçüncü raporunda da ülkede başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm tarafların uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini ve tarafların savaş suçu işlediğine dair makul delilleri olduğunu bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ