BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.

02.11.2019 09:08
BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.


BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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