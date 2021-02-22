BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Andaman Denizi'nde mahsur kalan Arakanlıların kurtarılması için çağrı
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Andaman Denizi'nde mahsur kalan Arakanlıların kurtarılması için çağrı

22.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:57
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Andaman Denizi'nde mahsur kalan Arakanlıların kurtarılması için çağrı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin derhal kurtarılması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin derhal kurtarılması için çağrıda bulundu.

UNHCR'den yayımlanan bildiride, yaklaşık 10 gün önce Bangladeş'in Cox's Bazar kentinden ayrılan Arakanlılara ait bir teknenin motorunda yaşanan arıza sebebiyle günlerdir sürüklendiği bildirildi.

Hayat kurtarmanın öncelikli olması gerektiği vurgulanan bildiride, Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan Arakanlıların derhal karaya çıkarılması için tüm hükümet yetkilileri harekete geçmeye çağrıldı.

Bildiride, birkaç gün önce su ve yiyeceklerin tükendiği teknede son 24 saatte dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybedenler olduğuna dikkat çekildi.???????

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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