BM Güvenlik Konseyi, Irak'ta 30 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), arife günü Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), arife günü Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta 19 Temmuz'da DEAŞ tarafından üstlenilen, 30 kişinin öldüğü en az 50 kişinin yaralandığı bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanların ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziyeler iletilerek, suçluların bir an önce adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması istendi.

Ayrıca açıklamada, BMGK üyelerinin, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına desteğinin yinelediği tekrarlandı.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında, bayram arifesi yoğunluğunda meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru