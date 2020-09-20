Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği
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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yürüyüş, bisiklet turu ve yelken gösterisi düzenlendi.

20.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:42

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yürüyüş, bisiklet turu ve yelken gösterisi düzenlendi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Tatvan ilçesinde bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı.

Sahil İskelesi'nde düzenlenen bisiklet turunda pedal çeviren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tekerlekli sandalyeleriyle etkinliğe katılan engellilerle yakından ilgilendi.

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediye olarak etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe, Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tatvan Gençlik Merkezi ve Tatvan Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki sporcuların katıldığını belirten Geylani, şunları söyledi:

"Etkinlik kapsamında Tatvan ilçesindeki Van Gölü sahilinde yürüyüş yaptık. Bisikletle tur attık. Bazı sporcularımız yelken gösterisi düzenledi. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla vatandaşlarda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. İnsanların hareket alanın kısıtlandığı günümüzde hareket alanlarını genişletmek istiyoruz. Vatandaşlarımız için yürüyüş alanları, gezi alanları, spor alanları ve bisiklet sürebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Tekerlekli sandalyelerle rahat ulaşımın sağlandığı bir şehir planlıyoruz."

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Kaynak: AA

AA Editörü - Servet Taşdemir
Servet Taşdemir
AA Editörü
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