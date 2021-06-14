Bitlis'te 35 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Bitlis'te 35 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'te 35 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle merkeze bağlı 35 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle merkeze bağlı 35 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Haziran'da il merkezine bağlı bazı köy ve mezarlarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırlarındaki Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 12 Haziran'da saat 07.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 19.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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