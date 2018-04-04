Bismil'de 34 Okula 'Beyaz Bayrak'

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından temizlik malzemesi verilen 59 okuldan 34'üne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Beyaz Bayrak' sertifikası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amaçlanan Beyaz Bayrak Projesi kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim sezonu için ilçede bulunan ve Beyaz Bayrak başvurusu yapan 59 okul için dönem başında Bismil Belediyesi tarafından boya ve temizlik malzemeleri dağıtılmıştı.

Bismil Belediyesinin katkılarıyla beyaz bayrak alan okul sayısı 4'ten 34'e yükseldi

Proje kapsamında beyaz bayrak kriterlerini sağlamak üzere 59 okula temizlik malzemeleri dağıtımı ve okullarımızın diğer ihtiyaçlarını karşılamada ve çevre düzenlemelerinde yapılan çalışmaların etkisiyle de daha önce ilçede beyaz bayrak alan okul sayısı 4 iken, Bismil Belediyesinin bu katkılarıyla ilçemizdeki beyaz bayrak sahibi okul sayısı 34'e yükseldi. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç geleceğin emanet edileceği çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek ve öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürmelerinin herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getirilerek, beyaz bayrak alan okulların Bismil halkına ve tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, okul çevresi, bina içi, koridorlar, sınıflar, idari bölümler, spor salonu, tuvalet ve lavabolar, su depoları, kantin, yemekhane başlıkları altında, fiziki yönden bakım, tertip, düzen, temizlik ve hijyen konusunda birtakım kriterlerle puan verilerek değerlendirme sonucunda yeterli puan alan ve beyaz bayrak almaya hak kazanan okulları tebrik ederek, tüm okul müdürleri adına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç'e okulların diğer ihtiyaçlarını karşılamada ve çevre düzenlemelerinde yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR