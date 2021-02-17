Birleşmiş Milletler tarafından İdlib'e 93 tır insani yardım gönderildi
17.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:28
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 93 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 93 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çeşitli eşyalar taşıyan tırların geçişleri de sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco