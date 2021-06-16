BioNTech aşısının yan etkileri neler? BioNTech'in yan etkileri var mı? İşte BioNTech'in yan etkileri...

Fahrettin Koca'nın SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların ve işçilerin randevu alabileceğini açıklamasının ardından Türkiye aşılama sürecinde yeni bir döneme geçti. Yıl sonuna kadar aşılamanın tamamlanması planlanırken aşı olacak kişiler ise hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız. Birçok kişi aşı randevusu almadan önce BionTech aşısının yan etkileri hakkında arama yapmakta. Peki, BionTech'in yan etkileri var mı? BionTech'in yan etkileri neler?

Aşılamada grup sıralamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Açıklamalar ile birlikte şuan için tek alternatif olan BionTech aşısının yan etkileri hakkında birçok kişi araştırma yapmakta. Yan etkiler özellikle alerjik bünye sahibi kişileri tedirgin ederken Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfasında aşı ve aşının yan etkileriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmakta. Aşı randevusu alan ya da aşı randevusu alma konusunda tereddütleri olan vatandaşlar tarafından son dönemde en çok araştırılan konu ise BionTech aşısının yan etkileri oldu. Bu doğrultuda vatandaşlar en çok "BionTech'in yan etkileri var mı? BionTech'in yan etkileri neler? BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı olunduktan sonra yan etki görülürse ne yapılmalı? BionTech aşısının yan etkisi var mı?" gibi soruların cevabını aramakta. BionTech aşısı hakkındaki detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Covid19 süresince yapılan aşılamaların klinik ve genel uygulamasında şu ana dek ciddi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Aşı sonrasında gözlemlenen yan etkiler genellikle hafif olarak gözlemlenmiştir.

BionTech aşısının gözlemlenen yan etkileri ise;

Yorgunluk

Baş ağrısı

Ateş/Titreme

Kas/eklem ağrısı

Mide bulantısı/Kusma

İshal

Aşı uygulanan bölgede ağrı/Kızarıklık/Şişlik

Bütün bunların haricinde aşının nadir de olsa alerjik reaksiyonlara neden olduğu göz ardı edilmemeli ve beklenmeyen bir belirti görülmesi halinde acil şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ederiz.

BİONTECH AŞISI OLDUKTAN SONRA YAN ETKİ GÖRÜLMESİ HALİNDE NELER YAPILMALI?

Yorgunluk

Bol istirahat ve bol sıvı tüketimi yapınız.

Baş Ağrısı

Bol sıvı tüketildiğinden emin olunmalı ve parasetamol içeren ağrı kesici tüketilebilir.

Ateş ve Titreme

İstirahat edilmeli, bol sıvı tüketilmeli ve parasetamol içeren ağrı kesiciler tüketilebilir.

Kas ve Eklem Ağrısı

İstirahat edilmeli, bol sıvı tüketilmeli ve parasetamol içeren ağrı kesiciler tüketilebilir.

Mide bulantısı ve Kusma

Kusma görülmesi durumunda sıvı kaybına karşı sıvı tüketilmesi ve ağır yiyeceklerin tüketilmemesi gerekmektedir.

İshal

Beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. İshalin kusma ile birlikte görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.



Aşı uygulanan bölgede Ağrı - Şişlik - Kızarıklık

Aşı uygulanan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması ve bölgeye soğuk press uygulanmasını tavsiye ederiz.

Bütün bunların haricinde farklı yan etkilerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?

Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları'dır (GMP-Good Manufacturing Practices).

Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

COVİD 19 GEÇİREN KİŞİLER COVİD AŞISI OLMALI MI?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

COVİD 19 AŞISI KAÇ DOZ UYGULANMALI?

18 ve üstü yaştaki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

AŞI YAPTIRDIKTAN SONRA DA MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYMAYA DEVAM EDECEK MİYİM?

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından artık önlemlere gerek olmadığı açıklanana kadar bu önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

GRİP VE/VEYA ZATÜRRE AŞISINI YENİ YAPTIRDIM. COVID-19 AŞISI OLABİLİR MİYİM?

Grip ve/veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif COVID-19 aşısı olabilirsiniz.

AŞILARIN ETKİ MEKANİZMASI NASILDIR?

Mikroplar hem çevremizde hem de vücudumuzda yani her yerdedir. Bir kişi duyarlı olduğunda ve zararlı bir organizma ile karşılaştığında bu durum hastalığa ve ölüme yol açabilir.

Vücudun kendisini mikroplara karşı savunmasının birçok yolu vardır. Deri, mukus ve silyalar (mikropları akciğerlerden uzaklaştıran hareketli mikroskobik tüycükler) mikropların vücuda girmesini ilk etapta önlemek için fiziksel engeller olarak çalışır.

Bir mikrop vücuda bulaştığında vücudumuzun bağışıklık sistemi adı verilen savunması tetiklenir. Mikrop, saldırıya uğrar ve yok edilir.

Mikrop; vücutta hastalığa neden olabilen bir bakteri, virüs, parazit veya mantardır. Antikor oluşumuna neden olan bir mikrobun alt parçasına antijen denir. Mikrobun antijenine yanıt olarak üretilen antikorları, vücudumuzun savunma sistemindeki askerler olarak düşünebilirsiniz. Sistemimizdeki her antikor veya asker, belirli bir antijeni tanımak üzere eğitilmiştir. İnsan vücudu bir mikroba ilk kez maruz kaldığında bağışıklık sisteminin yanıt vermesi ve ona özgü antikorları üretmesi zaman alır. Bu arada kişi hastalanmaya yatkındır. Antijene özgü antikorlar üretildikten sonra mikrobu yok etmek ve hastalığı durdurmak için bağışıklık sisteminin geri kalanıyla birlikte çalışır.

Bir mikroba karşı oluşan antikorlar genellikle başka bir mikroba karşı koruma sağlamaz, o mikroba özgüdür. Vücut, bir antijene ilk tepkisinde antikor ürettikten sonra antikor üreten bellek hücreleri oluşturur. Vücut aynı mikroba birden fazla kez maruz kalırsa antikor yanıtı ilk seferden çok daha hızlı ve etkilidir çünkü bellek hücreleri bu mikroba karşı antikorları dışarı pompalamaya hazırdır.

Bu, eğer kişi gelecekte mikroba maruz kalırsa bağışıklık sisteminin hastalığa karşı koruyarak anında tepki verebileceği anlamına gelir.

AŞILAR VÜCUDUMUZA NASIL YARDIMCI OLUR?

Aşılar, vücutta bağışıklık sistemini uyaran belirli bir organizmanın (antijen) zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş kısımlarını içerir. Yeni aşılar, antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşı uygulanan kişide, bu zayıflatılmış versiyon hastalığa neden olmayacak ancak bağışıklık sistemini mikroba verilen ilk tepkide olduğu gibi çok fazla tepki vermesi için harekete geçirecektir.

Bazı aşılar, haftalar veya aylar aralığında verilen birden çok doz gerektirir. Bu, bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve bellek hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir. Bu şekilde vücut, hastalığa neden olan belirli bir organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte maruz kaldığında hızla savaşmak için hafızasını oluşturur.

İNAKTİF COVID-19 AŞISI GEBELERE UYGULANABİLİR Mİ?

Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

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