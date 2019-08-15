Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya hizmet verdi

15.08.2019 13:23

Bingöl Havalimanında Temmuz ayı içinde 18 bin 196 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, Temmuz ayında Bingöl Havalimanı iç hat yolcu trafiği 18 bin 196 oldu. 2019 yılı Temmuz ayında Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 124 olarak gerçekleşirken, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise toplamda 180 ton olduğu belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA