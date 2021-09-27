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Bingöl'de terörün finans kaynağına büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de terörün finans kaynağına büyük darbe

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-4 operasyonu kapsamında 15 farklı noktada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-4 operasyonu kapsamında 15 farklı noktada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında yasadışı ekim yapıldığı ve bölücü terör örgütüne finans kaynağı sağlanacağına dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "26 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren-4 operasyonu kapsamında 15 farklı noktada toplam 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 116 kilogram toz esrar, 151 kilogram skunk, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet elek ve 1 adet terazi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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