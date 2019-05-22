Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş.'nin İftarına Katıldı

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde önce Halk Ulaşım A.Ş.'nin iftarına ardından ise Türkiye Ayakkabı Sektörü geleneksel iftar programına katıldı. Yıldırım, "İki bayram arasında da, 23 Haziran'da da bir bayram var. İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramını da hep beraber kutlamaya hazır mısınız?" dedi.

İftarda, Yıldırım'a Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve partililer de eşlik etti.

Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan Özel Halk otobüsüne bindi. Sürücü koltuğuna oturan Yıldırım bir süre otobüsü inceledi. İftar programına geçen Yıldırım konuşmasına, "Bugün iftardan önce 5 tane halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileriyle, İETT ve belediye yetkilisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sizlerin konularını görüştük" diyerek başladı.

"HAK EDİŞLERİNİZİ ALACAKSINIZ"

Yıldırım, "Otobüsçü Topal Dursun'un oğlu olarak bu mesleğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Sorunları da iyi bilirim, çözümleri de iyi bilirim. Bugünki toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi, sizin belediyeden alacağınız hak edişler. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"45 TL'LİK FARKI BELEDİYE DESTEK OLARAK SİZE VERECEK"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz öğrenci akpili 85 TL'den 40 TL'ye düştü. Tabi aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşan fark 45 TL. 45 TL'lik farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek"

23 Haziran seçimini İstanbul'un bayramı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şimdi de bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da kurban bayramı var. İki bayram arasında da, 23 Haziran'da da bir bayram var. İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramını da hep beraber kutlamaya hazır mısınız" dedi.

"16 YIL BOYUNCA SİYASETTE BİRÇOK HİZMETTE BULUNDUM"

Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan ikinci iftar programına geçen Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Bir ülkenin kalkınması ve refahı için üretmek olmazsa olmazdır. Ekonominin lokomotifi üretmektir.16 yıl boyunca siyasette birçok hizmette bulundum. Milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı, şimdi de 11 yaşında Binali olarak geldiğim ve küçük yaştaki Binali'yi Binali Yıldırım yapan bu güzel şehre hizmet etmek için bugün huzurunuzdayım. Nasip olursa, desteklerinizle Belediye Başkanı seçilirsem Türkiye'de 16 yıldır yaptıklarımın çok daha güzelini bu güzel şehre yapmak için gayret edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Yıldırım'ın Haliç Kongre merkezine gelişi

-Şoför koltuğuna oturması ve incelemelerde bulunması

-İlk iftardaki konuşması

-Binali Yıldırım'ın ikinci programa gelmesi

-Binali Yıldırım'ın ikinci konuşması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA