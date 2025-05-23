BİM AKTÜEL 23 MAYIS | BİM 23 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunuldu? BİM 23 Mayıs 2025 plaj ürünleri! Şişme Bot, Deniz Topu...
BİM Aktüel 23 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı! Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciler, "BİM Aktüel 23 Mayıs ürünleri nelerdir?" sorusunun cevabını arıyor. Bu hafta BİM marketlerde teknolojiden mutfak ürünlerine, yazlık eşyalardan kişisel bakıma kadar birçok kategoride büyük fırsatlar yer alıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM Aktüel 23 Mayıs kataloğu vatandaşların ilgi odağı oldu. Ekonomik alışverişin adresi olan BİM, cazip fiyatları ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekiyor. Peki, BİM 23 Mayıs 2025 indirimli ürünler listesinde neler var? Detayları merak edenler için BİM 23 Mayıs Aktüel kataloğu tüm ürünleriyle ve fiyatlarıyla aşağıda yer alıyor…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 23 Mayıs 2025 Aktüel ürünler kataloğu, özellikle yaz sezonuna yönelik ürünlerle dikkat çekiyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsat ürünleri:
Teknoloji Ürünleri:
TCL 55" 4K Google TV – 21.900 TL
Realme C63 Akıllı Telefon – 5.250 TL
Polosmart Akıllı Bileklik – 299 TL
Havit Bluetooth Hoparlör – 449 TL
Polosmart Kablosuz Kulaklık – 449 TL
Elektrikli Ulaşım Ürünleri:
RKS Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL
Onvo Elektrikli Scooter – 21.990 TL
Bellina 125CC Motosiklet – 49.900 TL
Ev & Mutfak Gereçleri:
Kumtel Buharlı Temizleyici – 899 TL
Polisan Boya Ürünleri – 399 TL – 499 TL
Benante Akasya Mutfak Ürünleri – 99 TL
4 Katlı Raf Ünitesi – 299 TL
Yazlık & Plaj Ürünleri:
Şişme Bot, Deniz Topu, Şemsiye ve Plaj Sandalyeleri – 69 TL ile 7.990 TL arasında
Kadın Pareo – 479 TL
Erkek Hasır Şapka – 139 TL
Güneş Gözlüğü – 115 TL
Plaj Havlusu ve Çanta – 149 TL – 269 TL