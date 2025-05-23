BİM AKTÜEL 23 MAYIS | BİM 23 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunuldu? BİM 23 Mayıs 2025 plaj ürünleri! Şişme Bot, Deniz Topu...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM Aktüel 23 Mayıs kataloğu vatandaşların ilgi odağı oldu. Ekonomik alışverişin adresi olan BİM, cazip fiyatları ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekiyor. Peki, BİM 23 Mayıs 2025 indirimli ürünler listesinde neler var? Detayları merak edenler için BİM 23 Mayıs Aktüel kataloğu tüm ürünleriyle ve fiyatlarıyla aşağıda yer alıyor…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 23 Mayıs 2025 Aktüel ürünler kataloğu, özellikle yaz sezonuna yönelik ürünlerle dikkat çekiyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsat ürünleri:

Teknoloji Ürünleri:

TCL 55" 4K Google TV – 21.900 TL

Realme C63 Akıllı Telefon – 5.250 TL

Polosmart Akıllı Bileklik – 299 TL

Havit Bluetooth Hoparlör – 449 TL

Polosmart Kablosuz Kulaklık – 449 TL

Elektrikli Ulaşım Ürünleri:

RKS Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL

Onvo Elektrikli Scooter – 21.990 TL

Bellina 125CC Motosiklet – 49.900 TL

Ev & Mutfak Gereçleri:

Kumtel Buharlı Temizleyici – 899 TL

Polisan Boya Ürünleri – 399 TL – 499 TL

Benante Akasya Mutfak Ürünleri – 99 TL

4 Katlı Raf Ünitesi – 299 TL

Yazlık & Plaj Ürünleri:

Şişme Bot, Deniz Topu, Şemsiye ve Plaj Sandalyeleri – 69 TL ile 7.990 TL arasında

Kadın Pareo – 479 TL

Erkek Hasır Şapka – 139 TL

Güneş Gözlüğü – 115 TL

Plaj Havlusu ve Çanta – 149 TL – 269 TL