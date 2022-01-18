Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre, hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bilim Kurulu'nun salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandığını belirten Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir. Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12- 19 yaş aralığında, yüzde 34'ü 20- 34 yaş aralığında, yüzde 29'u 35- 49 yaş aralığında, yüzde 16'sı 50- 64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve on binde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."